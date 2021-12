Utilizan grupos de Facebook para intimidar y amenazar

Dos residentes de la colonia Patios de la Estación, quienes durante meses estuvieron participando activamente en protestas para exigir el servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC), denunciaron que desde el asesinato de su compañero Alejandro García, mejor conocido como “Chepe” de la colonia Antonio Barona, no han dejado de recibir amenazas.

Pero recientemente, las intimidaciones tomaron un sentido diferente y ambas temen ser linchadas, pues hace solo unos días en el grupo de Facebook “Bazar Cuerna, Ventas y Compras” que tiene 76 mil miembros, el usuario de la cuenta “Cheff Cali” publicó las fotografías de las hermanas Maribel y Aurora Esteban Joaquín.

En la publicación las dos son acusadas de trata de infantes, tráfico de droga y hasta de feminicidio. Por su captura se ofrece una recompensa de 50 mil pesos, por lo que ambas presentaron ya una denuncia ante el Ministerio Público (MP) para que se investigue el caso.

“Tenemos miedo de que por esas publicaciones nos vayan a querer linchar en la calle porque crean que somos tratantes, eso es una vil mentira. No sabemos porque se hace esto, yo ya me retire de la lucha social y pensamos que esto es solo político porque a raíz de la muerte de Chepe, fue cuando yo empece a recibir amenazas que han ido incrementado y dice que es segunda advertencia”, afirmó Maribel.

En el expediente SC01/12320/2021 de la Fiscalía General del Estado (FGE) ambas detallaron que tras el asesinato de “Chepe” han recibido mensajes de Facebook de cuentas que parecerían falsas o controladas en donde son intimidadas constantemente.

“Lo que también es muy importante que quiero que sepa la gente respecto a esta publicación, es que la misma persona me mandó un mensaje privado que dice -yo a ti te conozco, tu a mi no, te estamos vigilando las 24 horas y te vamos a enseñar a respetar. Es personal y vamos a hacer que se te voltee la gente de Patios para que te linchen- fue lo que me dijeron”.

El temor crece debido a que el caso de Alejandro Garcia sigue en la impunidad y no se ha resuelto desde aquel 7 de septiembre cuando el lider social de la colonia Antonio Barona fue asesinado a tiros cuando los luchadores sociales de 12 diferentes colonias de la capital se unieron para exigir que el SAPAC restableciera el servicio de agua potable en esas localidades.

“Exigimos a las autoridades que esclarezcan esto, porque es una vil mentira, no es verdad y nosotros nos dedicamos a ayudar y a apoyar a la colonia, no a perjudicarla, pero eso lo saben solo las personas que nos conocen. Personas que no nos conozcan pueden actuar en nuestra contra como ha sucedido en otros casos y lugares”.

Y es que durante los últimos años en México se han dado algunos casos de linchamientos solo por publicaciones en redes sociales sin que la ciudadanía se informe o indague si realmente los señalamientos son correctos y solo actúan por impulsos, aseveraron.