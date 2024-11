Urióstegui crítica labor de Uriel Carmona al frente de la Fiscalía

El alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, criticó los resultados de Uriel Carmona Gándara al frente de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos, al decir que su falta de efectividad fue un obstáculo para la seguridad en la ciudad.

Según Urióstegui Salgado, el Poder Ejecutivo y Legislativo del estado están al tanto de estas limitaciones y saben como la falta de apoyo de la FGE afecta la prevención del delito a nivel municipal.

El edil explicó que sin el respaldo de la FGE, los esfuerzos de seguridad en Cuernavaca no darán los resultados esperados, pues aunque detengan a presuntos delincuentes y los pongan en manos del ministerio público, no se les da seguimiento a las investigaciones. Lo que termina en que los sospechosos queden libres.

"Lo he dicho públicamente, no es un tema que deba tratar solo con el Congreso, también lo hemos platicado con integrantes del Ejecutivo; el trabajo en seguridad pública necesita de la investigación del delito. De nada sirve la prevención o detenerlos en flagrancia si no tenemos retroalimentación", expresó el alcalde.

Actualmente, Cuernavaca está integrado en el Mando Coordinado, pero aun así, no se ha logrado la colaboración necesaria con la FGE para el área de investigación y persecución del delito.

Urióstegui Salgado mencionó que la falta de información sobre las personas vinculadas a proceso o aquellas que son liberadas le ayudaría al municipio a solicitar medidas precautorias cuando sea necesario, con el objetivo de evitar que estas personas entren y salgan sin control.

"En términos oficiales no, pero en términos coloquiales se lo he hecho saber a todo el Congreso", subrayó el alcalde sobre su postura en cuanto al desempeño de la FGE bajo la dirección de Carmona Gándara.

El cargo de Fiscal en Morelos tiene un período de nueve años, lo que significa que Carmona Gándara podría seguir en el puesto hasta 2027. Sin embargo, ya se tiene previsto que comparezca ante el Congreso de Morelos en los próximos días para hablar sobre los resultados de su gestión. Incluso la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, ha declarado que Carmona Gándara no debería permanecer más tiempo del que dicta la ley.