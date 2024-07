Fiscal priorizó helicóptero en lugar de protección a víctimas: CES

El fiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara, priorizó la adquisición de un helicóptero en lugar de crear una unidad que atendiera las medidas de protección para mujeres y personas víctimas de amenazas, tal como lo marca la ley. Así lo expresó el titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES), José Antonio Ortiz Guarneros, quien mencionó que ante esto es la corporación policiaca la que tiene que encargarse de ofrecer la protección y mermar el número de agentes policiacos en las calles.

Seguridad Controversia en la Fiscalía de Morelos por un helicóptero... que nunca llegó

“La Fiscalía no ha creado su área de medidas de protección, nada más las ordena, porque hay un artículo que dice que tanto la Fiscalía General del Estado no tenga los recursos humanos y materiales será la Comisión Estatal y él no los ha pedido. Pidió dinero para un helicóptero, pero no pidió para crear esa área de prevención y protección a las personas amenazadas”.

Ortiz Guarneros mencionó que por ley le compete a la Fiscalía crear esta unidad para atender el tema de las medidas y, en caso de quedarse sin personal, ahora sí entraría la CES. Esto porque dijo que hay ocasiones en que hasta el 50 por ciento de la policía cumple con estas medidas.

Pulsera de pánico en lugar de custodia

“La Pulsera de Pánico que adquirió la Comisión para recuperar policías, porque había mujeres que tenían medidas de protección con dos policías diariamente, entonces ahí se desvían muchos policías y no se digan las medidas de protección. A veces, del 100 por ciento que yo tengo disponible hoy, el 50 por ciento anda dando medidas de protección”.

Sin embargo, dijo que el fiscal priorizó el proyecto para comprar una aeronave en lugar de destinar presupuesto para ello. Hasta el momento, esto no se ha vuelto realidad e incluso recientemente Uriel negó tener presupuesto autorizado para comprarlo, a pesar de que lo solicitó en el presupuesto de egresos para este 2024.

En este sentido, no se ha hecho ni una cosa ni otra por parte del titular de la Fiscalía, quien tendrá que rendir cuentas ante la 56ª legislatura una vez que esta tome protesta el 1 de septiembre.