Urgen programas preventivos

Abogados integrantes de la Barra manifestaron su preocupación sobre la ausencia de programas preventivos y de una estrategia adecuada en materia de prevención del delito, porque la autoridad estatal solamente lleva a cabo acciones para "calmar" a la sociedad, mientras los hechos de inseguridad asaltos, asesinatos y robos campean a plena luz del día, dijo José Luis Uriostegui.

Con la ausencia del presidente de la Barra de Abogados, Cristian Alcocer que dijeron no quiso asistir por cuestiones personales, abogados como Alejandro Smith, Maricela Camacho delegado de la Barra en la zona oriente, Enrique Arizmendi, Arnulfo Romero entre otros, abordaron temas tanto de lo que ocurre en el TSJ, como en la fiscalía que al final provocan todo un escenario totalmente adverso para los ciudadanos.

Por lo tanto, destacó el ex procurador José Luis Uriostegui hay un alto grado de inseguridad que afecta de manera grave a los ciudadanos y hace exigir a las autoridades que haya resultados.

"Ni el gobernador, ni el comisionado de seguridad no están haciendo su función están llevando a cabo acciones que desde su punto de vista son suficientes para calmar a la sociedad, pero temas como el de la niña encontrada a un lado de la autopista, como las ejecuciones en Rio Mayo o en cualquier otra parte del estado, el tema del derecho de piso que implica una extorsión, o el robo de vehículos, a comercio o a transeúntes, y no podemos quedarnos callados ante el estado de cosas que estamos padeciendo".

Los litigantes dejaron en claro que por hoy se ha llegado al límite en el sentido de que toda la gente sale a la calle con el temor de que algo le pueda suceder, igual para aquellos que salen de los bancos o de sus comercios, que transitan con temor de ser despojados.

Sin querer entrar en un conflicto por la ausencia del presidente de los barritas en Morelos, los abogados morelenses manifestaron que ya no se pueden quedar callados y por eso están solicitando a las autoridades responsables que hagan la parte que les corresponde.

Porque lo evidente es que no hay planes en materia de seguridad y prevención del delito, sobre todo porque se desconoce la cantidad de elementos que hay aunque la ONU estableció un policía por cada 900 habitantes, pero "hoy hay muchos policías a custodiar personas, oficinas y otras mientras se deje a la población en manos de los delincuentes".

Uriostegui Salgado abundó que es claro que no hay un programa ni política criminológica en Morelos por parte del gobierno estatal que permita establecer el devenir de la transformación psicológica de los delincuentes porque antes los que se dedicaban a robar ahora hacen daño, aunque sea innecesario, golpean y matan.

En resumen sostuvo, en Morelos ni el gobernador, Cuauchtémoc Blanco ni los presidentes municipales, y mucho menos los responsables de seguridad han logrado aplicar programas preventivos eficaces, ni han definido líneas estratégicas claras de cómo la población debe actuar para evitar ser víctima de un delito, no hay tampoco políticas de prevención para evitar ser víctimas de robos de vehículos o evitar comprar autos que han sido remarcados y han sido re documentados porque los defraudan. Pero lo más importante, es que la población denuncie ante cualquier hecho porque el delito que no se denuncia no puede ser prevenido.