Urge unidad contra maltrato animal

Desde mayo de 2022, activistas y autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Morelos (FGJEM) trabajan en un proyecto destinado a combatir, perseguir y erradicar los actos de crueldad hacia los animales. Hoy, con la ampliación presupuestal del órgano encargado de procurar justicia, podría ser una realidad.

Así lo consideran activistas en favor de los derechos de los animales, como Vanessa Perbelini Soberanes, vocera de la Coalición por la Defensa Animal Morelos y representante de la organización Justicia para Negrita, quienes han proyectado y estado al pie del cañón para la creación de este lugar con el cual buscarán que se castigue a los agresores de mascotas.

Lee también: Trabajan en iniciativas para garantizar el bienestar de mascotas

Manifestó que es urgente crear una dependencia de este estilo: “Es totalmente necesaria; cada día crece más la violencia contra los animales y está al tope, pero hemos trabajado muchísimo para que la gente por fin empiece a denunciar el maltrato animal”, externó Soberanes.

Toda vez que, agregó, otras instancias como la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente del Estado de Morelos (Propaem) han quedado a deber al no actuar en consecuencia y sólo interponer la denuncia de casos que se volvieron virales en redes sociales, pero la desinformación en la ciudadanía hace que sea la primera dependencia a la que las personas se acercan para denunciar maltrato animal.

El proyecto contempla crear incluso un área de Servicio Médico Forense. / Agencia | Cuartoscuro

“Ese es uno de los graves problemas, no se animan y hay mucha desinformación porque la ciudadanía va y denuncia en Propaem que no sirve de absolutamente nada porque no hace nada y sólo presenta la denuncia penal cuando es un caso famoso. Entonces la gente va y denuncia ahí, pero cuando no pasa nada se desaniman”.

Señaló que de la mano con la Fiscalía de Justicia han colaborado no sólo para crear la unidad, sino hasta que el proyecto se cristalice y se integren de manera correcta las carpetas de investigación.

Como parte de los trabajos para la creación de esta dependencia, los expedientes, carpetas de investigación y denuncias van recayendo en un sólo agente del Ministerio Público, con el objetivo de crear un especialista que esté enfocado en atender y dar seguimiento a estos casos.

¿De qué va en específico esta Unidad Especializada?

El objetivo es la creación de un espacio para tener especialistas en estos casos e investigar, perseguir y castigar el delito del maltrato animal: “Hemos trabajado mucho para sensibilizar a todos los servidores de la Fiscalía para hacerles ver que los animales sí importan”, dijo Perbellini.

Además, se llevarán a cabo los análisis de cómo se relacionan las conductas de maltrato a los animales con la violencia social, de género, familiar, etcétera, para que quienes incurren en este delito no atenten contra las personas.

El proyecto contempla crear incluso un área de Servicio Médico Forense (Semefo), con refrigeradores especiales para mantener los cuerpos de los caninos y continuar con las investigaciones y esclarecer la causa de muerte y ayudar al proceso contra los agresores con necropsias hechas por especialistas, para tener procesos más profesionales, específicos y detallados en la persecución de este delito, así como, la creación de una Agencia de Investigación Criminal (AIC) con policías dedicados a atender estos casos, y mismos médicos veterinarios que brinden atención a las víctimas de algún ilícito.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

Una de las limitantes para crear la unidad dentro de la fiscalía fue el presupuesto que ejercía, el cual el año anterior fue de 906 millones de pesos, pero que en 2023 incrementó un 19 por ciento, quedando en mil 82 millones de pesos. Durante la comparecencia de Uriel Carmona Gándara ante las diputadas y diputados, estos le expusieron la necesidad de crear dicha unidad, para la cual, de acuerdo con la legisladora Andrea Gordillo, se requieren entre 10 y 20 millones de pesos para echarla andar y sin este requerimiento, que es el presupuesto a ejercer, parece ser que la unidad cada vez más es una realidad.

“En la comparecencia que hizo el fiscal en el Congreso del Estado le solicitamos que mínimo hubiera una persona especial en cuestión de estas denuncias (maltrato animal) porque hay muchas personas que vamos a denunciar y no sabemos ni dónde, si en la Fiscalía Ambiental de Cuernavaca o en la Fiscalía General del Estado (FGE)”, mencionó la legisladora.

Añadió que además de lo anterior, la creación de un organismo especializado es necesaria, puesto que hoy en día hace falta de sensibilidad en los Ministerios Públicos, por lo cual desde el Poder Legislativo se sentará en la mesa para echar andar este proyecto.

Cultura de la denuncia

Una de las graves problemáticas en Morelos es sin duda la procuración de justicia ante la saturación de denuncias, carpetas de investigación, etcétera. En el rubro de los casos de maltrato animal no es la excepción, así lo explica el abogado y activista en favor de los perritos, Valerio Maldonado, quien en entrevista con El Sol de Cuernavaca informó que a su consideración la Fiscalía tiene apenas un tres por ciento de efectividad en estos delitos.

Agregó que principalmente esto se debe a que el encargado de la fiscalía, Uriel Carmona, está más ocupado en atender otras cuestiones como escándalos que voltear a ver lo realmente importante.

Te interesa: Abandonan en el Paso Exprés a perros heridos

“No hay, no hay avance en estos casos. Ahorita la Fiscalía está más preocupada por arreglar otras situaciones en las que el fiscal se ve involucrado. Desafortunadamente, prefiere arreglar esas situaciones que voltear a ver las carpetas de maltrato animal”, indicó.

Se sumó a este llamado de falta de sensibilidad en el organismo, primero para atender la denuncia por maltrato y posteriormente para darle seguimiento con las indagatorias correspondientes que deberían ser serias como en cualquier otro caso.

“Si bien es cierto que ya existe el maltrato animal como tal, y ya está tipificado, desafortunadamente nos vemos nosotros como litigantes con el problema de que cuando presentamos la denuncia nos las aceptan, no les queda de otra, pero nos las aceptan. Sin embargo, no le dan el seguimiento que debe de ser, ¿por qué? Porque hace falta preparación en las autoridades y hasta en los abogados litigantes con respecto al delito”, puntualizó.

Redes sociales, aliadas para visibilizar los casos

Las redes sociales han dado cuenta de diferentes hechos de crueldad contra perros y gatos. Tal es el caso de Negrita, quien en 2016 fue asesinada por Azael, un empleado del servicio de recolección de basura, que le pegó hasta la muerte en calles de la colonia Miraval de Cuernavaca, por lo que fue denunciado por la propia Vanessa Perbellini; el agresor se quitó la vida en 2018.

En el año 2021, en Facebook se hizo viral un post en el que se exigía justicia para más de 10 gatitos que fueron quemados en la colonia Jardines de Palmira, también en la capital morelense, a manos de un vecino que le molestaba la presencia de estos felinos, que eran alimentados por una habitante de la zona.

Local En Cuernavaca, 47 casos de maltrato animal

En julio de 2022 se viralizó en redes sociales la muerte de un perrito atado a una camioneta de valores de la empresa “Cometra”, en Cuautla.

En este mismo año, en el municipio de Tetecala, varios jóvenes fueron grabados mientras arrojan a unos gatos cachorros. Sin embargo, no sufrieron consecuencias legales al ser menores de edad.

En Temixco, Jonathan N se encuentra vinculado a proceso luego de ser denunciado por mantener en condiciones deplorables a dos perritos; uno de ellos, Cornelia, no logró sobrevivir. El imputado enfrenta medidas cautelares que le permiten enfrentar su proceso penal en libertad.