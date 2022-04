Urge evaluar Alerta de Violencia de Género, gobierno no coopera

El Ejecutivo estatal destacó que por acciones y proyectos no han parado para contribuir a la Alerta de Violencia de Género (AVG) aplicada desde el 2014 en Morelos, aunque no reconoció en números los feminicidios en los ocho municipios de Morelos ni los casos y sí presumió que analizan incluir a otros tres municipios al decreto. Sin embargo, organizaciones como la CIDH, quienes son promotores de la alerta, señalaron que el gobierno estatal no invierte un sólo peso y deja la responsabilidad a los municipios y hasta a la Fiscalía; en el 2021, de 77 casos sólo reconoció 10.

Para el Ejecutivo estatal, algunas de las acciones que se implementaron para atender la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes son invertir en recursos federales y estatales para atender las medidas de la DAVGM en materia de prevención, seguridad, justicia y reparación.

Además, diseñan campañas de prevención de la violencia contra las mujeres y difunden en medios de comunicación. Se presentó la campaña denominada Estrategia Estatal de Comunicación: por una narrativa hacia la igualdad, por lo que continúan distribuyendo materiales emanados de la misma a instituciones. Hubo difusión continuamente, un spot de televisión con el objeto de prevenir las violencias en el ámbito familiar, específicamente dirigido a hombres generadores de violencia contra mujeres, adolescentes y niñas.

Otras acciones que se crearon fueron redes comunitarias de apoyo a mujeres víctimas de violencia de género. Se realizó un mapeo de colonias con altos índices de violencia de género en Yautepec; se conformaron 10 redes comunitarias en estas localidades consideradas como prioritarias, la cuales fueron Zaragoza, Cajigal, 13 de Septiembre, Tehuixtlera, Francisco Villa, San Carlos, Oacalco; Iztamatitlán, Flores Magón, Joya, Álvaro Leonel, Tetillas, Amador Salazar, Santa Rosa, Corral Grande, Capulín, Josefa Ortíz y Oaxtepec centro.

Y se consiguió dar soporte jurídico al Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes en Morelos (GEPEA), hoy está dotado de certeza y certidumbre jurídica. El GEPEA es el encargado de diseñar la política integral y planes en materia de prevención y erradicación del embarazo en adolescentes, se reforzó el mensaje de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres y se creó el órgano desconcentrado denominado Comisión Ejecutiva para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos (COEVIM).

Mientras que en 2020 se obtuvo la cantidad de seis millones 917 mil 450 pesos destinados a crear un modelo estatal educativo dirigido a infancias, adolescencias y adultos para identificar las violencias de género, no replicación y denuncia (cuentos, historietas, talleres, campañas digitales, impresiones gráficas y GIF´s animados.

En el 2021 se obtuvieron recursos de la CONAVIM a los que se unió la coparticipación del estado, lo que dio una bolsa de tres millones 444 mil 500 pesos y se crearon módulos de atención inmediata a mujeres en situación de riesgo en los municipios que comprende la declaratoria de AVGM. Además se capacitó y dotó de herramientas de atención y valoración de riesgo a profesionistas que atendieron estos módulos, cuatro abogadas, cuatro psicólogas y cuatro trabajadoras sociales.

Se diseñó y se puso en funcionamiento un módulo web que da atención a mujeres en situación de violencia, además de brindar información que permita a las usuarias conocer cuáles autoridades son las encargadas de darle apoyo y acompañamiento.

Sin embargo, a pesar del discurso y de los buenos deseos, las organizaciones como la CIDH, en voz de Juliana Quintanilla, feminista y activista mexicana, en el 2021 ocurrieron al menos 77 casos y las oficinas gubernamentales sólo aceptaron alrededor de 10.

Como promotores de la AVG en 2014, comentó que es mentira cuando el Ejecutivo estatal menciona que hay municipios sin un caso, todos los 36 municipios tienen al menos una muerte considerada como feminicidio.

“Hay por lo menos un caso registrado en todos los municipios, incluso comenzando con aquellos que tienen la alerta. A menos que se vayan con las cifras que vino a decir el funcionario federal, pero en lo que va de la alerta (2014) todos los municipios tienen un caso y con la alerta los nueve que están considerados tienen más de un caso, ninguno se salva”.

Por cuanto a la aplicación de recursos, son los municipios los cuales concursan en proyectos del CONAVIN y si son considerados en los proyectos obtienen recursos, en caso contrario no existe respaldo. En el caso del Ejecutivo, confió Juliana García, no ha querido informar como invierte los recursos: “Hemos solicitado a través del INAI porque aquí no lo quieren informar, negaron informar cuántos recursos invierten en la alerta; lo que nos dijeron en el INAI es que algunos proyectos que se metieron llegaron a lugares como la Fiscalía, otros a municipios como Yautepec pero los administran el Ejecutivo en programas como atención en adolescentes, madres embarazadas, prevención de embarazos o víctimas de violencia, y otros. El año pasado que pedimos el informe nos entregaron uno del 2017, aunque sabemos que en el 2020 se asignaron más de 20 millones, pero no informan cómo se distribuyeron, en el 2021 hubo recursos sólo para Yautepec pero no mencionan dónde se aplicó”.

Se usa en todo, menos a contener la violencia feminicida, confió la activista, "en realidad en este rubro de recursos no existe claridad y los municipios sólo acceden a esto pero por gestiones de dos, de uno y medio millones de pesos, pero todo se obtiene a concurso nacional con atención a la violencia pero no exclusivo para la alerta de violencia de género".