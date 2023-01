Uniformados allanan morada y agreden a habitante de Tehuixtla

Elementos con uniforme militar y armas largas allanaron un domicilio ubicado en la calle Otilio Montaño esquina con Vicente Guerrero, en el centro de Tehuixtla, en Jojutla, donde amagaron a los habitantes y robaron varios objetos personales, así como un teléfono celular.

Alrededor de las 2:30 horas del sábado 28 de enero, cuatro personas armadas, sin identificación, irrumpieron en el domicilio. El predio cuenta con cinco viviendas, de las cuales, dos son habitadas por la familia Albarrán Morales y Ramos Albarrán.

Esteban Ramos Albarrán, asegura que, tras los hechos, acudió al Ministerio Público de la Fiscalía Regional Surponiente a levantar la denuncia; sin embargo, después de llevar los oficios requeridos, la Dirección de Servicios Periciales y la Dirección de la Agencia de Investigación Criminal le solicitaron regresar más tarde, argumentando falta de tiempo para atenderlo.

Fue entre las 18:00 y 19:00 horas cuando los Servicios Periciales visitaron el domicilio de la víctima, quien reconoció sentirse asustado y molesto, debido a la violación a sus derechos y garantías individuales, pues los uniformados sin identificarse lo amagaron con armas largas.

“Rompieron el candado de la reja de entrada y la chapa de la planta baja de la casa y subieron a la habitación”, mencionó Ramos Albarrán.

Afirma que tres sujetos con vestimenta militar, armas largas, pasamontañas y casco le apuntaron y exigieron que se pusiera boca abajo mientras le arrebataron el celular.

Posteriormente lo envolvieron con una sábana y le dieron un golpe en la nuca.

“Me preguntaron a qué me dedicaba y me pidieron mi identificación; les dije que lo que hacían era ilegal, invadiendo una propiedad privada; después de saquear lo que había en el ropero, me descubrieron la cara para tomarme fotografías y videos y amenazaron con regresar”.

Los sujetos se llevaron su teléfono celular, así como cadenas y un alhajero donde guardaba anillos de oro y plata, además de varias cosas de valor, ropa, una consola y videojuegos.

La denuncia quedó integrada en la carpeta de investigación JO-UEDP/257/2023.







