Unidades de la Secretaría de Seguridad serán evaluadas

El titular de la Secretaría de Administración de Morelos, Jorge Salazar Acosta informó que evaluarán el estado de las unidades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para determinar cuáles se pueden reparar y cuáles ya son consideradas como inservibles

Refirió que estos trabajos serán para determinar el número exacto de unidades que están inservibles, pero que aún se guardan en las instalaciones de la SSPC. Asimismo, determinarán cuáles podrían ser funcionales para invertir en su mantenimiento.

"El propio secretario ha visto la necesidad de hacer un recorrido para valorar aquellos vehículos que ya se encuentren categorizados como en desuso, inservibles o chatarras. Iniciaremos un programa para efecto de detectar, y en su caso veríamos el destino de los mismos, si son inservibles, pues no tiene caso generar una inversión porque sería un costo innecesario", expresó Salazar Acosta.

Y agregó: "A veces los aspectos de chatarra y cosas de esa naturaleza como ya son autopartes, no se cuentan por unidad, sino que se van contando en una clasificación de bienes que al final del día generan un avalúo y este es susceptible de tomarse en cuenta para un servicio público". Por ahora, dijo que no se contempla adquirir más vehículos para ninguna dependencia, pues es parte del plan de austeridad que guarda la actual administración de Margarita González Saravia.

"La mayoría del parque vehicular data de hace muchos años. Parque nuevo realmente no se tiene, son condiciones del deterioro constante que implica el servicio público y si me preguntas si están en las mejores condiciones, bueno, no. Sí hay mucha necesidad de hacer mantenimientos", expresó el funcionario estatal.