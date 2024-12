Últimos días para interponer quejas ante el TJA; se van de vacaciones

Durante casi un mes, el Tribunal de Justicia Administrativa se irá de vacaciones por las fiestas decembrinas, por lo que no correrán los términos ni las demandas del 13 de diciembre al 7 de enero. Así lo informó el magistrado presidente del organismo, Guillermo Arroyo Cruz.

Arroyo Cruz señaló que esta será la última semana en que la ciudadanía pueda acudir a presentar sus quejas ante el TJA.

Sin embargo, estas se resolverán hasta que termine el asueto de las y los trabajadores del organismo, quienes tendrán alrededor de 24 días de descanso para cerrar el 2024 y comenzar el 2025.

“También recuerden que esta es nuestra última semana laboral, así que probablemente las demandas de los justiciables las podremos valorar en el mes de enero, el día 7. El Tribunal de Justicia Administrativa no deja guardias, se cierra por completo y los plazos y términos no corren para el justiciable. Es decir, si no presentan su demanda, los términos empezarán a recontarse a partir del siete de enero”, expresó el magistrado presidente en entrevista con medios de comunicación.

Esto significa que la ciudadanía no podrá interponer sus quejas o demandas en caso de que, por ejemplo, caigan en operativos como el “Alcoholímetro” o “Conduce Sin Alcohol”, que se realizan en distintos municipios de la entidad.

Cuestionado sobre si, tras el regreso de este operativo de Cuernavaca, han recibido quejas, señaló que hasta el momento no ha sido así, pero se espera que, pasando el asueto, puedan verse reflejadas en el organismo.

Tan solo este último fin de semana, 34 personas resultaron positivas en la capital morelense, de las cuales 11 tuvieron que dejar sus vehículos y se aplicaron 23 infracciones, de acuerdo con información de la policía vial del municipio.

“Todavía no se ha visto reflejado en las demandas que puedan interponer los justiciables, pero recuerden que este programa de alcoholemia para prevenir accidentes, particularmente como nos refieren en el municipio de Cuernavaca, es un programa de fin de semana. Apenas llevamos dos fines de semana, todavía no se refleja”, expresó Arroyo Cruz.