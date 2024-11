Ulises Bravo denuncia persecución política en su contra

Ulises Bravo Molina, delegado en funciones de presidente del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Morelos, denunció que es víctima de una persecución por parte del titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Uriel Carmona Gándara.

Señaló que esto se debe a las "rencillas" que hay entre él, Carmona Gándara y su hermano, el exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, quienes se negaron a juntar a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum con el Fiscal.

La abogada de Bravo Molina, Naybi Ríos Sandoval informó que denunciaron a Carmona Gándara por el delito de obstrucción de la justicia, luego de señalarlo tras negarle el acceso a la carpeta de investigación sobre la denuncia que se interpuso en su contra y contra su hermano, por el delito de violación, que interpuso Nidia Fabiola Blanco.

"Para nadie es desconocido que el fiscal ha tenido y tiene rencillas con mi hermano, lo cual también se ha reflejado en una persecución política en contra de un servidor político, en contra mía", indicó Bravo Molina.

Y agregó: "Cuando se hace viral y en todos los medios dan a conocer la denuncia con mi nombre... tengo el derecho de conocer la carpeta de investigación... después de vueltas y vueltas vimos que no iba a ser posible, por lo que decidimos recurrir al auxilio judicial para que a través de una juez le exigieran a la Fiscalía entregar la carpeta".

A pesar de esto, Bravo Molina manifestó que el 24 de octubre, cuando se fijó la audiencia para conocer la carpeta, no se presentó el personal de la FGE y fue hasta la segunda vuelta cuando el Ministerio Público llegó al proceso, pero argumentaron que él no estaba siendo investigado por lo cual no podía tener acceso a la carpeta.

Bravo Molina también expuso el caso en el que recientemente se ordenó su vinculación a proceso por el delito de violencia familiar en agravio de su expareja sentimental, Liu León Luna.

Negó haber golpeado a su esposa y refirió que existen las documentales que lo demuestran. En este sentido, Bravo Molina señaló que, durante la audiencia del pasado mes de mayo, en la cual se ordenó no vincularlo a proceso se presentaron más de seis mil pruebas, entre estos audios, que hizo públicos durante esta conferencia, así como mensajes del supuesto contubernio con el Fiscal y otros asuntos como hacer alusión a que "lo iban a mandar a matar".

Señaló que, tras resolver la apelación para revertir la no vinculación, hubo inconsistencias en el procedimiento, tales como que su expareja se enteró antes de la resolución y él no fue notificado inmediatamente.

Seguridad

Lo más grave que señaló fue que luego de una reunión en la cual coincidieron diferentes actores políticos, el magistrado ponente del caso, Rafael Brito Miranda le adelantó que la resolución iba en su contra.

"En un momento que tuvo, yo no sabía que era el encargado de llevar el proyecto, y él fue el que me dijo: 'Oye solo para informarte que ya tengo tu resolución, lo siento mucho porque trae línea, la línea es que todo lo que tenga que ver contigo y tu hermano va para atrás'".

Hizo hincapié en la denuncia contra Brito Miranda por usurpación de funciones, pero también del resto de magistrados que integraron la Sala donde se resolvió el asunto. Juan Emilio Elizalde, quien cuenta con temas legales por el tema de una pensión alimenticia, así como Martha Sánchez Osorio, cuñada de Uriel Carmona.

Bravo Molina también señaló que se negó a realizar un acercamiento entre el Fiscal y Claudia Sheinbaum para arreglar las diferencias políticas entre ambos, por lo que no descarta que de esa decisión podría venir esta persecución en su contra.

"Él [Uriel Carmona] fue muy explícito al señalar que si no había ese acercamiento [con Claudia Sheinbaum] vendrían cosas legales", indicó.