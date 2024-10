Martínez Duncker condena el secuestro de catedráticos jubilados de la UAEM

El investigador Iván Martínez Duncker condenó el secuestro y posible muerte de los biólogos y docentes jubilados de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Laura Ortiz y Enrique Sánchez-Salinas.

Esto luego de que el pasado 15 de octubre se informó sobre el hallazgo de restos humanos en un paraje entre Morelos y la Ciudad de México que podrían corresponder a los investigadores.

A través de un mensaje en redes sociales, Martínez Duncker, quien también se desempaña con catedrático en la UAEM, expresó su tristeza y enojo por el secuestro y posible asesinato de los académicos, por lo que envió condolencias a sus familiares y amigos.

"Tristeza y encabronamiento me provoca el secuestro y asesinato de la Dra. Laura Ortiz y del Dr. Enrique Sanchez-Salinas, académicos universitarios. Envío un fraterno abrazo a sus familiares, amigos y colaboradores, que en su valioso legado como grandes seres humanos encuentren la paz que calme y la fuerza para honrarlos”, escribió Iván en un mensaje publicado en redes sociales.

En su escrito, recordó con tristeza a los catedráticos, de quienes no se sabe nada desde el pasado mes de septiembre, y que ahora se presume pudieron haber sido privados de la vida, por lo que exigió justicia.

"No me puedo quedar solo con esos sentimientos, me siento obligado a pensar en la actividad universitaria en la que se desarrollaron, de la cual no podemos separar su vida, fue gran parte de ella. Yo no les puedo recordar ni pensar sin hacerlo desde la UAEM, donde los conocí. Desde donde nos enriquecieron, pensando y enseñando a pensar para un mundo mejor. Es en este espacio universitario donde por el momento encuentro dar cauce a una tragedia absurda

"Nuestra sociedad se pudre y quiero pedirles por ellos y por todos que reflexionemos en lo que está a nuestro alcance y tan cerca de ellos, en la universidad que hacemos todos los días. Urge enfrentar las causas de la violencia que los sustrajo, como diariamente le ocurre a miles en todo el mundo, hagámoslo protegiendo la universidad pensante y crítica, la que sin dejar de enseñar a nuestros jóvenes en el aula, lo hace sobre todo en las realidades de ciudades y pueblos, entre los follajes y texturas de nuestro planeta, para hacer de ellos seres humanos fuertes, genuinos, dignos y justos, capaces de hacer un cambio positivo. Les pienso desde la universidad rebelde que no esconde verdades por una quincena, porque la verdad está por encima de todo y es solo la verdad la que nos liberará del horror del mal".

¿Cómo fue la desaparición de los investigadores?

Los catedráticos en retiro habrían sido privados de su libertad en la zona boscosa de la zona norte del Campus Chamilpa de la UAEM.

Ni las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Morelos, ni de la UAEM han dado detalles de los restos encontrados el día previo, pero se espera que mediante las pruebas de genética se determine si los restos que se encontraron en los límites de Morelos y Ciudad de México corresponden o no a los docentes.