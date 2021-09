Tribunal libera a 3 implicados en el secuestro de Bam Bam

Tres de las seis personas detenidas relacionadas al secuestro agravado del menor Bam Bam, ocurrido en 2012, fueron dejadas en libertad, pese a que a uno de los individuos fue señalado como encargado de alimentar al menor mientras estuvo privado de la libertad y en otro caso, familiares aseguran que la fiscal encargada de llevar el proceso no presentó los elementos de prueba que apuntaban a que era la encargada de mantener sedado al menor.

Ana Laura Solis, madre del pequeño, dijo que durante la audiencia que dio inicio en punto de las 14:00 horas de este martes, en la cual se debían presentar los alegatos, se impidió el acceso a la hermana de Bam Bam, quien también estaba presentada como víctima, permitiendo sólo el acceso a ella como madre.

Asimismo, acusó que en la audiencia, la agente del Ministerio Público de la Fiscalía Antisecuestros no permitió que la mujer presentará sus alegatos como víctima, al señalarle que eso provocaría que se cayera todo el proceso que tenían avanzado, por lo que acusó que sólo la fiscal presentó sin elementos de prueba las razones por las que se debía sentenciar a los implicados.

En tanto, la defensa de los implicados solicitó la libertad de los seis detenidos al argumentar que la fiscal no contaba con elementos contundentes que permitieran que los presuntos culpables continuaran en prisión, por lo que tras lo señalado por la defensa, el Tribunal dio un receso en tanto ellos deliberaban y analizaban cada una de las pruebas y elementos que contenía la carpeta.

Previo al receso, la madre de Bam Bam lamentó que la agente del Ministerio Público no le permitió la palabra para presentar los elementos de prueba que contenía la misma carpeta de investigación, lo cual señaló, la dejó sin forma de defender a su menor hijo y refirió que en dicha carpeta que anteriormente tenía la Fiscalía General de la República, estaban las pruebas de que el menor fue víctima de varios delitos, por lo que solicitó a los jueces se revisara para que tomarán su decisión.

Al levantar el receso el Tribunal, la mujer señaló que antes de emitir su resolutivo, el Tribunal observó el actuar de la agente del Ministerio Público que estuvo a cargo del proceso, al señalar que no trabajó durante los seis meses que tuvo a su cargo el caso, ya que no presentó pruebas objetivas y durante esta audiencia de alegatos no presentó nada a favor de la víctima, por lo que los jueces se tuvieron que basar en el trabajo realizado por la Ministerio Público de la Fiscalía General de la República.

Con base en ello, señalaron que se determinaba la liberación de tres de los implicados, en donde refirieron que una de las personas detenidas que sería liberada, se acreditó que era quien brindaba los alimentos del menor, pero ya había pasado diez años en prisión, por lo que ya no podría continuar recluida, en tanto, no había elementos en contra de otra mujer y en la otra persona, no había los elementos suficientes que mostrarán que ella era quien mantenía sedado al menor durante el tiempo que estuvo secuestrado.

En tanto, otras tres personas continuarán en prisión y se espera que sea la siguiente semana cuando sean sentenciados por los hechos que fueron señalados.

Ante esta determinación, la familia del menor lamentó que la representante de la Fiscalía Antisecuestros no trabajara la carpeta como lo mencionaron los jueces y decidió impedir la participación de la madre para mostrar sus alegatos impidiéndole ejercer su derecho como víctima, por lo que manifestaron que la falta de trabajo de la Fiscalía Estatal permitió que al menos dos de las personas que participaron en el hecho lograran su libertad.