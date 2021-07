Transportistas acusan abusos por parte de elementos de Tránsito

Concesionarios del servicio público con itinerario fijo acusaron que existe abuso por parte de elementos de Tránsito y peritos, sobre todo en el área de Cuernavaca. Dagoberto Rivera Jaimes, afirmó que en los últimos dos años esta situación se ha venido agudizando en afectación a la economía del sector, porque cuando ocurre un hecho de tránsito en la capital estos funcionarios aplican tarifas fuera de la ley y en clara acción de un abuso.

Luego de colocar leyendas en la parte trasera de las unidades, donde exigen que se detengan los abusos por parte de Tránsito y grulleros de la capital que, en cada situación o hecho, este personal del municipio “inmediatamente se comunican y aplican la acción de retirar los vehículos de la vía pública, cuando se supone que los vehículos están bien y no hay lesionados, en todos los casos donde no se requiera de grúa, se presentan y se llevan la unidad, cuando está prohibido que una persona ajena al operador suba y trate de mover el vehículo. Debe ser el propio conductor quien lo tiene que llevar hasta el corralón, pero no es así, porque en una complicidad, el agente de Tránsito y la grúa actúan de inmediato, y sin escuchar algún argumento de inmediato se trata de retirar, y abusan para cobrar cantidades elevadas".

Dagoberto Rivera expuso que esta manera de actuar tanto de los grulleros como de los agentes tiene una intención de sacar la mayor cantidad de dinero que puedan, porque no se ajustan a lo que dice la ley de ingresos del municipio.

El líder transportistas expresó que buscó al secretario del Ayuntamiento de Cuernavaca, Erick Santiago Romero, pero no contestó los mensajes y el único que aceptó escucharlos fue el secretario de Seguridad del municipio, por lo que buscarán hablar con la sindico para “ver si celebramos un verdadero convenio y que se cobre lo que la ley de ingresos marca en estos hechos”.

Desde esta semana, en la parte posterior de las unidades de la Federación Autentica del Transporte, se puede leer, "no más abusos de tránsito ni de gruas".