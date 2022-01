Trabajadores sin acceso a la justicia laboral

Los abogados laboralistas en Morelos buscarán un acercamiento con la presidenta de la Comisión de Trabajo en el Congreso del Estado, para que cite al Gobernador, Cuauhtémoc Blanco, a fin de que explique por qué el Centro Estatal de Conciliación (CEC) no está funcionando adecuadamente.

Juan Juárez Rivas, litigante de esta materia, afirmó que esa institución dependiente de la Secretaría de Economía y Trabajo (SEyT) del Gobierno del Estado, no cuenta con el personal suficiente, ni con la capacitación que se requiere para velar por los derechos de la clase trabajadora.

En este sentido mencionó que en repetidas ocasiones los abogados han tratado de externarle su preocupación y sentir a las autoridades estatales, pero no han encontrado una respuesta positiva, pues ni siquiera les han dado derecho a audiencia.

“Hemos tratado de hablar con el Gobernador y nos ha bateado, hemos tratado de hablar con la Secretaria de Economía y también, con la Coordinadora y lo mismo, o sea no hay interés de que la justicia laboral tenga resultados por eso en este mes buscaremos apoyo con el Congreso del Estado”, mencionó molesto el abogado.

El acercamiento con la diputada se realizaría en los próximos días con el objetivo dijo “que intervenga; si tenemos diputados y son nuestros representantes, que citen al Gobernador para que explique por qué la justicia laboral en Morelos no avanza”, aseveró Juan Juárez al señalar que el argumento de la falta de personal es que no existen los recursos suficientes para operar.

Pero además afirmó que las instalaciones del CEC no son las adecuadas para que los ciudadanos puedan mediar los conflictos, ya que las características del inmueble pueden hasta generar más contagios de Covid-19 en la sede de Cuernavaca.

“El Centro está en un hoyo donde no hay ventilación donde no hay funcionamiento porque no hay conciliadores, la gente que está ahí no sabemos en virtud de qué está ahí, pero bueno, finalmente los patrones y trabajadores han podido reunirse en ese espacio, pero como los operadores no saben, entonces tenemos dificultad para que la justicia laboral vaya caminando”.

En contra parte, las autoridades del CEC aseguraron que a la fecha se han conciliado 280 expedientes de un total 489 generados en el primer mes del año, aunque Juan Juárez coincidió con el Foro Morelense de Abogados respecto a que en ocasiones no se permite el ingreso de los litigantes a las audiencias con los trabajadores y esto provoca que el patrón les pague menos de lo que les corresponde por derecho.

















Local

