Trabajadores de Xoxocotla bloquean la carretera Alpuyeca-Jojutla

Bloquean la carretera Alpuyeca-Jojutla, un grupo de trabajadores del Ayuntamiento del municipio indígena de Xoxocotla, exigen que el Tribunal Estatal Electoral resuelva el recurso de impugnación, contra la designación de Abraham Salazar Ángel como presidente municipal, y se reconozca al regidor Raúl Leal Montes como alcalde.

Los manifestantes que se reunieron alrededor de las 13 horas, en este entronque carretero, donde se registró un conato de violencia contra tres trabajadores del área de Comunicación Social de éste Ayuntamiento, tras acusarlos de estar tomando fotografías, les arrojaron gas-pimienta y les quitaron a cada uno sus celulares. Los manifestantes luego de valorar la cantidad de gente que se había reunido, decidieron trasladarse a los límites con Alpuyeca, donde realizaron el bloqueo carretero.

Alrededor de la 13:30 de este jueves, cerca de medio centenar de personas se trasladaron del módulo de seguridad, ubicado en la bifurcación de la carretera Alpuyeca –Jojutla y la carretera a San José Vista Hermosa y Tequesquitengo, hasta la subestación de la Comisión Federal de Electricidad, casi en los límites con Alpuyeca, y atravesaron dos pipas de agua, un camión, piedras y mototaxis, que impidieron tanto el acceso y salida a los municipios de Jojutla, Zacatepec, Tlaquiltenango, entre otros como la zona de balnearios.

Los manifestantes respaldados por cuatro de 10 regidores, entre ellos Raúl Leal Montes a través de sus voceros manifestaron; “Somos trabajadores del ayuntamiento, estamos realmente inconformes de las acciones que está llevando a cabo el señor Abraham, nosotros sabemos que la presidencia él está todavía en litigio, está en manos del poder legislativo o las autoridades correspondientes…, sin embargo el señor Abraham ya empezó a destituir a los compañeros que estaban trabajando qué Juan y Benjamín López Palacios, se los habían asignado”.

Ahí denunciaron que Abraham Salazar Ángel, está haciendo contrataciones con pura gente de fuera, son pocas gentes que han metido del pueblo, y es gente que no estuvo ni en la estructura, ni en la planilla 10 ni en la planilla café; “estamos en total desacuerdo de que éste, mete y mete personal nuevo, cuando el sueldo que tenemos es bien raquítico, no nos quejamos del sueldo que recibimos, pero él está dando sueldos muy elevados a los que está contratando y no nos parece justo que gente no trabajo en las planilla les esté dando buenos sueldos” e insisten en aseverar que no tiene facultades, porque el TEE ni la sala regional ha resuelto ni ha determinado quien es el presidente municipal.

Insisten que la estructura de los López Palacios están apoyando a Raúl Leal Montes y están inconformes porque el profesor Abraham Salazar quien en muchas ocasiones manifestó que lo único que quería era sumar, está haciendo todo lo contrario a sus comentarios y lamentablemente está metiendo mucha gente de fuera, y a personas que en su momento, criticó y agredió a las personas que ya no están con nosotros.

Nosotros nos hemos mantenido al margen, con tranquilidad, con educación, sin embargo necesitamos que el gobierno del estado escucha el pueblo y de una solución a este grupo que ha ganado todos los procesos, y se está peleando por algo que ya se ha hecho de conocimiento a nivel nacional y lo que queremos es solo justicia, queremos que los tribunales y las instancias correspondientes nos echen una mano y nos apoyen con una solución.

Rechazan que algunos de los despedidos se deba a que no se presentaron a trabajar, y argumentan que hay un demanda y un proceso, por lo que en Xoxocotla, no hay presidente municipal hasta que resuelva el TEE. Dicen en su favor. Se niegan a aceptar la resolución del tribunal que ordenó a la síndico municipal Silvia Herrera que tomará protesta a Abraham Salazar quien en la fórmula de Benjamín López Palacio que aprobó la asamblea era el suplente del presidente municipal.

Por otra parte, esta misma tarde tres trabajadores del municipio, de Comunicación Social, del Ayuntamiento de Xoxocotla, fueron agredidos física y verbalmente por el grupo de manifestantes, cuando se encontraban en el Modulo de Seguridad, en espera de actividades, se dio una discusión verbal y fueron rociados con gas pimienta, lo que impidió que grabaran ser reconocidos los agresores. Pero además a los tres les quitaron sus respectivos teléfonos celulares, se trata del; asistente, fotógrafo y coordinador de comunicación social quienes además fueron rodeados y amenazados.





➡️ Recibe GRATIS la información relevante en tu correo a través de nuestro Newsletter

v