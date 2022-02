Tlaquiltenango enfrenta crisis por 330 laudos

Las demandas laborales contra el Ayuntamiento de Tlaquiltenango suman 330; de ellas solo 149 laudos que se encuentran en proceso representan un monto de 32 millones de pesos, confirmó el alcalde Carlos Franco Ruiz, al confirmar que la administración pasada dejó sin aguinaldo ni liquidación a 90 empleados.

Dijo que la semana pasada acudió ante los tribunales y ahí les notificaron un listado de más de 240 trabajadores que ya tienen sus demandas y oficios activos.

También le informaron que un promedio de 90 trabajadores del trienio pasado interpuso demandas contra el municipio por despido injustificado, que se suman a la lista de los 240 casos pendientes, lo que representan que en total tienen que enfrentar 330 demandas de orden laboral.

Recordó que se invitó a los trabajadores a hacer una negociación, que se acercaran al área jurídica para llegar a un convenio laboral.

“Es del dominio público que cada administración llega con un equipo de trabajo y yo creo que esto es más de conciencia, no deberían de haber estás enormes filas de denuncias porque los ayuntamientos no son una empresa, se llega con un proyecto y tenemos que tener la ética y la responsabilidad de decir me retiro con el proyecto”.





➡️ Recibe GRATIS la información relevante en tu correo a través de nuestro Newsletter