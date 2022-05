Testigo de homicidio en "Casa Bacacho" está desaparecido

El padre de los jóvenes Julio César y Jorge Reyes asesinados en el bar "Casa Bacacho" el pasado 24 de mayo del 2021, Jorge Reyes, reveló que uno de los testigos clave para la detención del autor material del triple asesinato, se encuentra desaparecido, según lo informó la autoridad; el otro testigo presencial dijo no tener conocimiento de su paradero.

“Uno de los testigos que fue herido en una pierna ese día en el bar ya no lo encuentran, desde el mes de noviembre que fue la última reunión y ya no nos han llamado y nos olvidaron ya prácticamente nos dieron carpetazo”.

Señaló que en un inicio les dijeron que no había cámaras de seguridad en el bar, pero la familia entró a investigar y pudo constatar que sí había cámaras en el lugar, solo que la misma Fiscalía General del Estado (FGE) mencionó que las cámaras no servían; todo esto es parte de lo que consideran irregularidades y están consignadas en la carpeta de investigación, “misma que parece estar hecha a modo para que en cuanto caiga el asesino pueda salir sin mayor problema; ya que las inconsistencias podrían provocar que se caiga la carpeta”.

Agregó, “hay mucha gente que se me acerca, el lugar estaba en ese momento con sobre cupo a tope y me comentan los qué pasó, pero no quieren ir a declarar por obvias razones; incluso se molestan cuando les digo que no quieren ir por qué hay corrupción en la fiscalía, pero es la realidad no quieren ir a declarar por qué tienen pánico de meterse ahí y qué los puedan hasta asesinar”.

El joven de 22 años relató que en una mesa contigua a la que estaban las víctimas, se suscitó una discusión en donde un hombre agredió físicamente a una mujer e intervino el hoy lesionado, momento en el que un acompañante del agresor sacó un arma de fuego accionándola en su contra y acabó con la vida de Julio César “N”, de 30 años; Jorge Alonso “N”, de 40 años y Alejandro “N”, de 28 años, quienes presentaban lesiones penetrantes a consecuencia de disparo de arma de fuego.

Señaló que al fiscal no están pidiendo que haga algo extraordinario, sino solo que investiguen para saber quién fue el que mató a sus hijos y que se a haga justicia. “Me puse en contacto con el fiscal metropolitano y mande mensaje de whats app al fiscal general del estado, pero me dejó en visto y no nos han dicho nada absolutamente nada; incluso ya hemos solicitado al mismo Presidente Andrés Manuel López Obrador que se mueva la carpeta a nivel federal, porque aquí estamos cada vez más confirmando que no van hacer nada, ellos saben quién fue desde el día uno y a alguien están encubriendo.