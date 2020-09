Temor y desconfianza entre vecinos de la Barona tras multihomicidio

A más de 36 horas del ataque a un grupo de jóvenes en la colonia Antonio Barona de Cuernavaca, que dejó un saldo de ocho muertos y 14 lesionados, hay tristeza, indignación y miedo entre los vecinos del lugar quienes reclaman seguridad y paz a las autoridades.

Algunos agazapados en sus domicilios otros en sus negocios se muestran desconfiados, reacios para hablar de los hechos del ataque perpetrado la noche de este martes primero de septiembre en la calle Lázaro Cárdenas esquina Vicente Guerrero donde las víctimas se encontraban cerca del domicilio donde velaban a su amigo el adolescente Arath "N" muerto un día antes al accidentarse en el Paso Exprés con su motocicleta.

Los vecinos de la calle donde fueron rafagueados los jóvenes hablan con el reportero, pero no quieren que se den a conocer sus rostros, por miedo "por precaución, por si las dudas" argumentan y explican que no han salido de sus casas, que el miércoles solo estuvo unas horas la policía y se fue.

Pero otros los que por necesidad están en sus negocios indican que patrullas del Ejército Mexicano si están realizando recorridos constantes en su colonia y eso les da tranquilidad pero exclaman airados "pero qué va a pasar cuando se vayan porque no van a estar siempre aquí".

Sobre todo así se expresan quienes luego de varios minutos de rechazo a ser entrevistados, con la condición de que "no me graben" denuncian que han recibido amenazas de los delincuentes tanto para ellos como para sus familias por pedir mayor vigilancia y presencia policíaca".

Mientras tanto, aproximadamente medio centenar de militares del 21 batallón de infantería de la XXIV zona militar indican que están en operativo permanente las 24 horas, pero desconocen por cuantos días lo estarán, lo que de momento da cierta confianza y tranquilidad a los vecinos.





El último adiós

Amigos de “Ale” con un poco de temor, pero con el valor de poder darle el último adiós acuden a su domicilio en donde su familia vela su cuerpo.

Él era un joven de 18 años trabajaba honradamente en una pollería y este martes fue asesinado en la colonia Antonio Barona.

"No se vale que personas que no conocían a mi hermano hablen mal de él, no se vale que ande en boca de todos de esa manera”, cuenta su hermana, quien con gran dolor contó un poco de su historia.

#Ahora | Al menos medio centenar de elementos de la 24 zona militar realizan patrullajes permanentes, las 24 horas que... Publicado por El Sol de Cuernavaca en Jueves, 3 de septiembre de 2020 #Ahora | A poco más de 36 horas de que fueran atacados un grupo de jóvenes durante un funeral en la col. Antonio Barona... Publicado por El Sol de Cuernavaca en Jueves, 3 de septiembre de 2020 #Lamentable | Amigos de “Ale” con un poco de temor pero con el valor de poder darle el último adiós acuden a su... Publicado por El Sol de Cuernavaca en Jueves, 3 de septiembre de 2020





Seguridad En Temixco maltrataban a niños amotinados Seguridad Acusan a normalistas de atracar a camiones repartidores