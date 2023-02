Temor inhibe denuncias por extorsiones

Por temor a represalias de los delincuentes, la ciudadanía no se atreve a denunciar ante la Fiscalía General del Estado (FGE) el delito de extorsión en el estado de Morelos. Son Cuernavaca, Jiutepec, Cuautla y Yautepec, los municipios que más lo padecen y se presenta en la modalidad de “cobro de piso”, telefónica o mediante redes sociales, informó José Manuel Rodríguez, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP).

En entrevista para El Sol de Cuernavaca, el funcionario estatal señaló que a pesar de saber que la extorsión existe y está presente, es casi imposible para las autoridades perseguir y castigar este delito debido a que las víctimas no se presentan a denunciar.

“La extorsión es un delito muy difícil de detectar, principalmente debido a la falta de denuncia ciudadana. Sabemos que existe, sabemos que está presente, sin embargo, la autoridad no puede hacer nada si no existe tal”, admitió.

De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en el año 2022 se registraron apenas 147 de denuncias de este delito, y resulta interesante que haya más de treinta denuncias por mes, pues agosto fue el mes que más casos reportó ante la autoridad con 22, seguido de septiembre con 16, mientras que en marzo y octubre se presentaron 14 denuncias.

“El llamado ha sido siempre por parte de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) a la denuncia ciudadana. Si no hay denuncia nosotros como autoridad no podemos avanzar”, indicó.

Finalmente, José Manuel Rodríguez manifestó que cualquier persona está expuesta a ser víctima de este delito mediante una llamada, un mensaje de texto o incluso por redes sociales, donde los delincuentes obtienen información para convencer a sus víctimas.

En el caso de “cobro de piso” es más común en contra de los comerciantes porque están expuestos, pero desde hace dos años el sector hotelero también es víctima de este delito.

Por último, enfatizó que otro de los factores por los que la gente no denuncia es por los complicados trámites que tiene que seguir la víctima, en los Ministerios Públicos.







➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!