Taxistas denuncian presuntos abusos de Movilidad y Transporte

Taxistas de diferentes organizaciones exigieron un diálogo con autoridades del gobierno del estado, al señalar que existen presuntos actos de corrupción y abusos por parte de mandos medios en la Coordinación General de Movilidad y Transporte.

Pedro Paredes, representante de la Federación de Taxis y Mototaxis de Morelos, dio un ultimátum a las autoridades para ser recibidos, pues agotarán el diálogo antes de pensar en otro tipo de expresiones para frenar estos temas.

Señaló que, una de las situaciones más graves es que quieren cobrarles cerca del doble en algunos de los trámites que tienen que realizar por ley para sacar los vehículos a la calle a trabajar.

“Venimos con compañeros de varios municipios a expresarnos por la corrupción que existe... Lo que está pasando en la Coordinación de Movilidad y Transporte. El titular Josué nos está apoyando por desgracia hay personas detrás, títeres, de un tal Oscar Bahena, para que no nos de trámites, traemos un tabulador donde se menciona que están cobrando lo doble”, indicó.

Agregó: “Queremos audiencia con la gobernadora o con el secretario, le vamos a dar cuatro días”.

Por su parte, Víctor Mata Alarcón, presidente de la Coalición de Representantes del Transporte Público en Morelos, refirió que estos abusos provienen de mandos medios, así como gestores.

“No estamos dispuestos a tolerar situaciones de este tipo, van empezando, estamos respaldando a Josué porque no lo dejan trabajar, pero nosotros tenemos que enarbolar la bandera de “Ya basta”, para que los concesionarios no sigan sufriendo lo de años anteriores”.

Dijo que, este tema viene de administraciones anteriores y no quieren repetir la misma situación a casi 50 días de la llegada del nuevo gobierno. Finalmente, dijo que respaldan a Josué Fernández, actual titular del organismo, pues las irregularidades provienen de más abajo.