Taxistas de Morelos reportan más de 90 unidades robadas

Taxistas están al acecho del crimen en Morelos, en lo que va del 2024 reportan más de 90 unidades robadas, informó Víctor Mata Alarcón, presidente de la Coalición de Representantes del Transporte Público. Las zonas con mayor incidencia en el estado son Huitzilac y la comunidad de Tres Marías.

Para atender la situación, solicitarán una reunión con la gobernadora electa, Margarita González Saravia y el nuevo titular del sector de transporte Josué Fernández Fernández.

“Nosotros ahorita ya rebasamos los 90 vehículos robados... tendremos que pedir urgente con la gobernadora y con el coordinador que recientemente nombraron como responsable y es importante juntarnos todos en todas las áreas”, expresó Mata Alarcón.

En este sentido Mata Alarcón reprochó el actuar del titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES), José Antonio Ortiz Guarneros. Además de que lamentó que la estrategia de instalar cámaras de videovigilancia conectadas al C5 no hayan dado los resultados positivos.

“Es lamentable que para esa institución las cámaras no sirvan cuando no les convenga, ¿Qué está pasando en Tres Marías? No sirven las cámaras ni nada y es aberrante la situación que manifiesta el responsable de la seguridad pública en el estado”, indicó.

Pérdidas económicas son graves

Por cada unidad se pierde alrededor de 150 mil pesos, y cuando los llegan a encontrar están en pésimas situaciones. Además se suma a las exageradas cantidades que les piden para sacar los vehículos del corralón.

Tal como pasó recientemente con un trabajador encontrado en la autopista México-Acapulco, la altura del “Puente Sin Fin”, a su familia le pidieron 22 mil pesos para recuperar la unidad.

Recientemente se reportó la desapariciòn del líder de taxis Victor Mata, quien se presume pudo ser víctima de asalto con violencia; la versión aún no está confirmada.