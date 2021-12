Suspenden búsqueda de desaparecidos por inseguridad

La Brigada Nacional de Búsqueda terminó prematuramente sus actividades este jueves luego de que sus integrantes denunciaron que el Gobierno de Morelos desprotegió a las buscadoras.

El objetivo era seguir los trabajos en campo hasta el próximo sábado y visitar otros puntos en la entidad, por ejemplo, uno de los ranchos ubicados en la zona sur de Morelos.

Sin embargo, Angélica Rodríguez Monroy, integrante del colectivo “Regresando a Casa Morelos”, mencionó que después de que el alto Comisionado de Naciones Unidas se retiró tras participar en el inicio de los trabajos, también se fue la seguridad para la Brigada.

“Queremos decirles con mucha tristeza que ya no pudimos salir a campo porque las autoridades estatales y federales no cumplieron con los acuerdos que se necesitaban para las personas que no son de aquí, para todas las buscadoras y ellas vienen a poner en riesgo su vida para sacar el horror que el Gobierno sigue negando”.

Para tener una idea de esto, la Brigada informó que en un principio, durante la primera visita de la Brigada se brindaron 30 elementos de seguridad entre policías y Guardias Nacionales, pero en los últimos días solo dejaron a 11, retiraron al perito antropólogo que habían asignado a esta labor y se llevaron los caninos adiestrados que eran de gran apoyo.

Sin embargo, anunciaron que esta agrupación volverá, pero con otro modelo, ya que aseveraron, no descansarán para que se pueda rescatar todos los cuerpos que están enterrados en los diferentes lugares que existen en Morelos como sospechosos.