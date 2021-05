Solo se registraron daños materiales por incendio en casa de diputada

Este martes se registró un incendio en un domicilio identificado como propiedad de la diputada federal por el Distrito III y candidata de Morena a la reelección del cargo, Juanita Guerra, por lo que de manera inmediata, tras recibir el reporte, Protección Civil y Bomberos de Cuautla acudieron a atender el siniestro.

Por varios minutos, el personal de Bomberos trabajó para sofocar el fuego logrando controlarlo, de acuerdo con el director de Protección Civil de Cuautla, Ruben Chávez Blanco se logró sofocar el incendio en el lugar, sin embargo, resaltó que hasta el momento se desconoce qué provocó este hecho, aunque destacó que existe falta de mantenimiento en el inmueble.

El funcionario municipal dijo que el incendio se registró en la planta alta en una habitación causando sólo daños materiales, asimismo no se reportaron personas lesionadas.

Por su parte, a través de un comunicado de prensa, la diputada federal informó que integrantes de la familia Guerra y quienes habitaban el domicilio al momento de los hechos, se encuentran perfectamente bien de salud; "afortunadamente lo ocurrido sólo se resume en pérdidas materiales".

De igual manera, Guerra Mena señaló que desconoce las causas que generaron el incendio, por lo que esperará a que las autoridades realicen las investigaciones correspondientes e informen en tiempo y forma el resultado de los peritajes.

Por último, la familia Guerra realizó un agradecimiento extensivo a las autoridades y al personal del Heroico Cuerpo de Bomberos de Cuautla, quienes atendieron de forma inmediata la emergencia y controlaron rápidamente el incendio.

🔵 #Actualización | Luego de registrarse un incendio en la casa de la aspirante a diputada federal por el Distrito 3 de #Morelos Juanita Guerra, dio a conocer que está a salvo ya que no se encontraba en su domicilio

El director de Protección Civil de Cuautla, señaló que el incendio en la casa de la candidata a diputada federal, Juanita Guerra, ya se encuentra controlado y refirió que desconoce los motivos que provocaron el siniestro

📹: Gude Servínhttps://t.co/TQ162SwX3y pic.twitter.com/p64CbZzSBe — El Sol de Cuautla (@ElSoldeCuautla) May 18, 2021

Solo se registraron daños materiales por incendio en casa de diputada / Gude Servín | El Sol de Cuautla

