Sólo radios, el apoyo de Cuauhtémoc Blanco a seguridad en Cuernavaca

El alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado dijo que no necesita que el gobierno estatal le diga que se tiene que cambiar la estrategia de seguridad, puesto que ya se encuentran trabajando en eso.

"Qué el Estado cambie la estrategia para darle un buen servicio a todos los municipios en donde está aplicando", mencionó.

Al ser cuestionado sobre los apoyos que el ejecutivo ha presumido que han llegado al ayuntamiento, el presidente municipal dijo que de la única forma que se les ha apoyado es con radios.

"Nos han prestado radios", ¿Es lo único?, fue cuestionado, "sí", mencionó el edil.

Desde el momento en que se anunció que Cuernavaca no se adhería al Mando Coordinado, el munícipe dijo que eso no significaba que cambiarían las circunstancias de la seguridad en la capital morelense.

"El estado lleva nueve años con la estrategia, y los resultados no han sido diferentes (...) Cuernavaca tomó la decisión de asumir su policía, y en 10 meses no se va a notar una gran diferencia", explicó.

El presidente reiteró que la falta de apoyo por parte del ejecutivo en el tema de seguridad, no se debe a un tema electoral, puesto que el estado también carece de recursos.

Asimismo, hizo un llamado al Congreso del Estado para que analice el presupuesto de egresos del gobierno del Estado y canalizar recursos a seguridad pública.

Cabe mencionar que, el supuesto rompimiento entre las autoridades municipales y estatales se hizo notar la ocasión cuando el gobernador no invitó al alcalde a la presentación del proyecto para el mejoramiento del mercado Adolfo López Mateos (ALM).

Ante esto el presidente dijo que el gobernador tiene la decisión de invitarlo o no a los eventos donde él participa y reiteró que el inmueble del ALM es propiedad del gobierno del estado, aunque por competencia constitucional lo administra el municipio, por lo que, mientras no se empiecen a realizar los trabajos de reparación, no afecta que no los involucren.







