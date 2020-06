Sólo con la sociedad se podrá bajar el número de contagios

Si no atendemos las medidas mínimas sanitarias desde casa, como el uso de cubrebocas, la sana distancia, el confinamiento va a ser muy difícil que pasemos del semáforo rojo al naranja, porque depende mucho de la ciudadanía y si queremos salir ya ahorita, en lugar de bajar la tasa de contagio va a aumentar y el resultado, será que tardemos más en volver a la "nueva normalidad" con todas las consecuencias que esto implica y esto depende de la población que lleguemos a un semáforo naranja, amarillo o verde, expuso el coordinador Estatal de Protección Civil Enrique Clement Gallardo.

Lo anterior lo destacó el funcionario tras la conferencia virtual dada por el doctor Gabriel García Rodríguez, primer maestro en Administración de Hospitales y Servicios de Salud, además de ser Médico Cirujano General; Técnico en Gestión Integral de Riesgos en la Escuela Nacional de Protección Civil, y miembro Centro Operativo para la Atención de Contingencias sobre el tema "Medidas Sanitarias y acciones para la Vuelta a la Normalidad" de: Población, establecimientos y Dependencias de Gobierno, en la que participaron autoridades municipales de protección civil y educativas del estado, entre otras dependencias.

Clemente Gallardo ante la incredulidad de muchos ciudadanos que no atienden las medidas sanitarias y ya quieren realizar normalmente sus actividades cotidianas, provocando con ello que el número de contagios no disminuya, se pronunció porque "ojalá que la mayoría seamos promotores de estas medidas sanitarias mínimas y que juntos hagamos conciencia en los que no la tienen, en quienes no creen, a pesar de que muchas veces ya tienen enfermos en sus casas, es un reto importante para todos, porque todos somos morelenses, estamos en un mismo barco y todos hemos sido afectados de una u otra forma por el virus".

Señaló que "no vemos que tenemos al virus entre nosotros, que podemos contagiarnos y no atendemos las indicaciones de las autoridades sanitarias y esa es una situación muy difícil y así no vamos a poder hacer que haya menos contagios, menos víctimas y que pronto regresemos a la nueva normalidad".

En este contexto autoridades del municipio de Jojutla revelaron que en el poblado de Tehuixtla ya están abriendo muchos negocios, incluso un gimnasio lo ha hecho de manera clandestina, sin que sus clientes cumplan con las medidas sanitarias mínimas y a este respecto al parecer las autoridades municipales pretenden crear un comité local que se encargue de acordonar y revisar los negocios, delegando así sus responsabilidades.

En este contexto, el doctor Gabriel García insistió en su ponencia virtual que cumplir las medidas básicas de prevención y de seguirlas de hoy en adelante, como son el lavado de manos por lo menos por 20 segundos ya que esto evita el 80 y 90 por ciento de infecciones, en caso de estornudar, a cubrir nariz y boca con el ángulo interno del codo o con pañuelo desechable, limpiar con agua y jabón y desinfectar con solución clorada las superficies y objetos de uso común y en caso de presentar síntomas de posible contagio y no formar parte de un grupo vulnerable ni tener indicios de dificultad respiratoria quedarse en casa, mantener la sana distancia entre personas de 1.5 a 2 metros y usar cubrebocas, porque destacó este no me protege a mí, sino a los demás de los fluidos como gotas de saliva que yo pueda expulsar.

Al dar a conocer las Medidas para la Vuelta a la Nueva Normalidad, en base a los colores del semáforo sanitario, señaló que como ya se han dado a conocer en áreas comunes cerradas la ocupación será de un 25 por ciento cuando el semáforo pase de rojo a naranja, en el caso de los restaurantes sólo podrán atender a un cincuenta por ciento de su capacidad a sus comensales, de seguir el color rojo sólo podrán vender comida para llevar y las tiendas de autoservicio sólo podrá ingresar una persona por familia, pero los gimnasios cines, plazas comerciales, iglesias, bares, con el rojo deberán permanecer cerrados completamente.

Con el color naranja en el caso de otros negocios como las peluquerías sólo podrán atender a sus clientes por citas y cumpliendo estrictamente con la sana distancia y los parques y jardines podrán tener acceso para ocupar a un 25 por ciento sus espacios pero las áreas infantiles deberán permanecer cerradas, mientras que los gimnasios con la instalación de acrílicos para separar los espacios podrán tener un aforo en sus instalaciones de no más del 50 por ciento y los cines a un 25 por ciento.

En medio de la pandemia dijo el experto que no todas las empresas y negocios perdieron, porque las empresas de los servicios de telecomunicaciones son los primeros que ganaron en crecimiento desarrollo y economía y ampliaron la capacidad de la banda ancha, elevaron su ingreso, y otro giro que ha ganado es el del trasiego y reparto de alimentos, y las empresas del mercado libre en las redes sociales que venden productos a domicilio vía Internet.

Tras su exposición Gabriel García dijo en respuesta a preguntas de los participantes que no recomendaba ni los túneles ni las cabinas de sanitización, porque no ofrecen un buen porcentaje de protección y sí más riesgo por el mal uso que se pueda hacer en la aplicación del líquido sanitizante y además representan un "exceso en el uso de los recursos financieros", tan necesarios en estos momentos en que la pandemia ha impactado a todos los sectores sociales y a consecuencia de ello está creciendo la pobreza como hace 20 años.