Sitios de taxis cierran en zona metropolitana por extorsión

Al menos 15 sitios de taxis en la zona metropolitana del estado de Morelos tuvieron que cerrar debido a que fueron víctimas del delito de extorsión, en su modalidad de “cobro de piso”, por parte de criminales, así lo dio a conocer Víctor Mata Alarcón, presidente de la Colación de Representantes del Transporte Público.

De 4 mil a más de 10 pesos al mes era la cantidad que los delincuentes solicitaban a los encargados de estos sitios de taxis, reveló Mata Alarcón, en entrevista con El Sol de Cuernavaca.

“Es una situación ya intolerable en relación a la prestación del servicio, porque nosotros no ganamos tanto como para que alguien venga a cobrar 4, 5, 10 mil pesos mensuales en un sitio que tenga 30 carros pues simplemente no se da”, mencionó el líder transportista.

Dijo que esto último es en el menor de los casos, pues en sitios que cuentan con 25 a 50 unidades les llegan a pedir alrededor de mil pesos por vehículo, es decir, que al mes les pueden llegar a pedir más de 50 mil pesos.

“Hay quienes comentan que son 30 pesos de una dejada, hablando de qué mil pesos por coche, y hay 25, 30 o hasta 50 unidades en un sitio pues ya están pidiendo hasta 20, 30 o 50 mil pesos en proporción, y está canijo, está pesado”.

Manifestó que la situación se complicó luego de la llegada del huracán Otis al estado de Guerrero, pues la delincuencia migró a Morelos, y a partir precisamente de los meses de noviembre y diciembre del 2023 observaron un crecimiento en estos casos de extorsión.

Agregó que la solución que encontraron, al menos 15 sitios de taxis en la zona metropolitana, fue el dejar de prestar el servicio definitivamente, entre los que se encuentra “Excelencia”, y otros.

“Aquí muchos ya cerraron, hay cerca de 15 sitios que ya no están prestando el servicio, pero pues todos ‘estamos en la casa del jabonero’, el que no cae resbala, entonces es una situación que pues nosotros no podemos atender si no lo atiende la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES)”.

Mencionó que por el temor que se tiene en la mayoría de ocasiones se desisten de acudir ante la Fiscalía General del Estado (FGE) a levantar la denuncia correspondiente.

Además, manifestó que por este mismo factor se han abstenido de realizar movilizaciones para exigir mayores condiciones de seguridad.

Debido a que es necesario llevar el sustento a sus hogares no han decidido tampoco dejar de prestar el servicio en la entidad, como sí ha ocurrido en estados como Guerrero, sin embargo, Mata Alarcón refirió que algunos chóferes dejan de entrar después de las 18:00 horas a algunas colonias de Cuernavaca y al municipio de Huitzilac, por los robos que sufren.