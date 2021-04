Sismo en Cuernavaca no provocó ningún daño

Un movimiento telúrico se registró la madrugada de este viernes al noreste de Cuernavaca, sin embargo, no provocó ningún daño, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil.

Algunos residentes de la capital reportaron el movimiento a través de las redes sociales, y después el Servicio Sismológico Nacional confirmó el sismo de magnitud 3.4 con epicentro al noreste a las 02:18 horas.

En comunicado de prensa, la CEPC precisó que tras el movimiento no se presentan daños, sin embargo “se mantienen en vigilancia y atentos por cualquier situación que se pueda presentar”.

Detalló que el movimiento fue percibido de forma fuerte, pero de poca duración, y aclaró que se trata de sismos locales, superficiales de baja magnitud, motivo por lo cual sólo fue percibido en un radio cerca del epicentro.

En este caso, el epicentro se ubicó muy cerca de la Unidad Habitacional Teopanzolco.

“Se recuerda a la población que los sismos no se pueden predecir, por lo que es importante fomentar una cultura de la prevención y a estar atenta a los reportes que emita el Gobierno del Estado, a través de la CEPCM, así como evitar a no difundir información que no tenga soporte científico ni haya sido validada por instituciones gubernamentales correspondientes”.

Finalmente, se recordó que la CEPCM mantiene la atención a cualquier emergencia en el número 777 100 0515.





Con información del Servicio Sismológico Nacional y Gobierno del Estado de Morelos