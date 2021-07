Sin sentencia, 45% de mujeres presas

"Prácticamente la mitad de las mujeres que están recluidas actualmente en el Centro Femenil de Reinserción Social, ubicado en Atlacholoaya, aún no han sido sentenciadas".

El Diagnóstico Estatal de Reinserción Social 2020, elaborado por la Comisión de Derechos Humanos de Morelos (CDHM), detalla que la población total en el Centro Femenil es de 181 mujeres. El 54.14% de ellas se encuentran sentenciadas, pero no así el 45.85% de quienes permanecen en ese lugar.

Es importante entender que en el caso de quienes han sido sentenciadas, tienen suspendidos sus derechos civiles, mientras que el resto de la población femenil se encuentra a la espera de que concluyan sus procesos judiciales, los que incluso podrían derivar en una sentencia absolutoria, lo cual implicaría que recobren su libertad inmediata.

La CDHM confirmó que no existe separación entre quienes están procesadas y sentenciadas, pues las mujeres privadas de la libertad sancionadas comparten áreas con el resto de la población. Además, las recluidas en el Centro Femenil se enfrentan a una condición de hacinamiento, y es que la capacidad del lugar es para albergar a 130 mujeres, pero la ocupación actual es de 181 féminas, lo que se traduce en una sobrepoblación del 140%

De la información proporcionada por la autoridad para la integración del Diagnóstico Estatal de Reinserción Social se sabe que de la población femenil que se encuentra en el lugar, 7 son indígenas, 3 extranjeras, 44 pertenecen a la comunidad LGBT+, un adulto mayor y 33 mujeres con enfermedades crónico-degenerativas.

El Centro Femenil de Reinserción Social carece de atención hospitalaria, personal médico especializado y es inadecuada la prevención de incidentes violentos, toda vez que son incipientes las medidas de seguridad en los accesos y dormitorios.

Tampoco hay agua corriente en diversas áreas del Centro, no existe buena ventilación en el Centro de Observación y Clasificación ni en el área de visita familiar, no hay buenas condiciones de higiene y no se les proporcionan artículos de limpiezas a las mujeres recluidas, son tan solo algunas de las observaciones que la CDHM incluyó en el diagnóstico al referirse de manera particular a la situación del Centro Femenil.

En el documento, la Comisión precisa que tampoco existe una separación de las personas de la diversidad sexual por motivos de seguridad. Así como el hecho de que no se proporciona el tratamiento adecuado a las personas con discapacidad mental y/o psicosocial y con adicciones.

La Comisión destacó de manera particular que el 55% de los elementos de seguridad y custodia evaluados reprobó los exámenes a los que fueron sometidos, lo que demuestra su falta de conocimiento en materia de derechos humanos.

Al respecto, el presidente de la CDHM, Raúl Israel Hernández Cruz, propuso evaluar de manera prioritaria la posibilidad de otorgar medidas alternativas como la libertad condicional, arresto domiciliario, o libertad anticipada para personas consideradas en el grupo de riesgo como adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas o con niños a su cargo, para quienes estén prontas a cumplir sus condenas.

El Diagnóstico Estatal de Reinserción Social 2020 muestra la realidad en la que se encuentran las personas de la libertad en Morelos, pero al mismo tiempo busca influir de manera positiva en la percepción social que se tiene macia este grupo poblacional, esperando además encausar el actuar de las autoridades competentes hacia el camino del respeto y observancia de los derechos humanos.