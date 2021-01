Sigue suspendido el tianguis dominical de Xoxocotla

Después de más de 10 meses encabezado la campaña de prevención contra la pandemia, se contagia de probable Covid 19, el Director de Protección Civil del municipio indígena de Xoxocotla, Ricardo Barrera Armides, lleva una semana aislado, y desde ahí mantiene indicaciones sobre la suspensión del Tianguis Dominical.

En la entrevista telefónica con el Sol de Cuernavaca, Ricardo Barrera, hace un llamado a la población para acatar las disposiciones del semáforo rojo, resguardarse en su domicilio y saliendo cuando es necesario, y aunque por segundos se escucha con dificultades para respirar, llama a respetar la sana distancia, hacer uso del cubrebocas que es obligatorio en el estado de Morelos y lavarse las manos constantemente con agua y jabón, así como usar alcohol gel.

Una tos seca y con dificultades para respirar obligan hacer una pausa y preguntarle cómo esta de salud, ya que se le escucha mal, reconoce que está enfermo, que son síntomas de probable Covid, y que lleva ya ocho días aislado con su esposa que también se contagió.

Fue un verdadero reto tratar de sensibilizar a la población del problema de la pandemia.

Pese a la cantidad de personas que murieron entre abril y mayo, la gente de Xoxocotla se negaba a atender los cercos sanitarios, sanitizar los establecimientos y las viviendas, fueron incluso violentamente agredidos y correteados a piedras en algunas colonias donde se rebelaron contra las disposiciones sanitarias.

Entre los más de 200 primeros muertos, cayeron dos integrantes del Consejo municipal indígena y se estima que del personal de este nuevo ayuntamiento por lo menos 15 personas se han contagiado y tenido que aislar por esta pandemia, reconoce el Director de Protección Civil Ricardo Barrera Armides, quien, pese a su delicada situación, nos concede esta entrevista telefónica para refrendar que mientras se sigan en Semáforo Rojo continuará suspendo el tianguis dominical.

Refirió que aunque él está aislado, el personal de salud, seguridad y protección civil, llevan a cabo recorridos permanentes solicitando a los negocios no esenciales como los puestos de Micheladas, que deben de estar cerrados porque es un producto no esencial, “nos ha costado trabajo porque hay mucha resistencia, pero son medidas que se tienen que dar para generar un cambio positivo y baje la incidencia de contagios”

Operativo con personal de PC y ERUM

Destacó que hasta que no se regrese a semáforo naranja, se podrán volver abrir los negocios no esenciales con ciertas medidas, lamentó que la gente se ofusque y les griten cuando precisamente es en los retenes y filtros sanitarios donde se ha contagiado el personal de seguridad, salud y PC, lamentablemente le ha tocado lidiar con personas que se niegan a acatar las disposiciones.

“Estoy un poco delicado, pero estoy aislado desde hace 8 días, no me he hecho la prueba, pero de acuerdo con los síntomas se estima que tenemos Covid, y desafortunada se contagió también su esposa” dijo al reconocer que pese a las medidas que ha mantenido estos 10 últimos meses se contagió. Ahora se encuentra con tratamiento y suero para evitar una deshidratación.

Están solos, familiares cercanos les llevan comida y no salen a nada, solo para recibir los alimentos y en su caso atender llamadas relacionadas al trabajo. Sin tener la certeza de cuándo o cómo se contagiaron, tenía claro que esto podría ocurrir en cualquier momento, ya que mucha gente que es asintomática puede ser la principal fuente de contagio.