Si saben quiénes son los criminales, actúen: Rafael Vargas

El alcalde de Huitzilac, Rafael Vargas Muñoz exigió a las autoridades estatales y federales a actuar en contra de los delincuentes que operan en el municipio.

El exhorto surge tras las declaraciones del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, quien señaló que ya tienen identificadas algunas familias que operan en la zona realizando actos delictivos.

"Si ellos tienen la certeza, pues ya se debieron a poner a trabajar desde cuándo, porque yo lo he dicho, yo soy alcalde, yo no soy fiscal, yo no soy juez, yo no soy MP. Mi trabajo es gestionar... yo he entregado resultados a mi gente, sin embargo, hay instituciones que no han hecho su trabajo", mencionó Vargas Muñoz.

Quien además reiteró que es tardío el actuar de dichas autoridades para frenar los actos delictivos e incluso, criticó la estrategia de seguridad que planteó el Gobierno federal durante el sexenio.

"Yo veo la estrategia de seguridad del presidente de la república, y esto que voy a decir no tiene nada que ver con temas de partidos políticos, pero ha sido una estrategia muy endeble y eso ha empoderado a los delincuentes, no sólo en Huitzilac, sino en todo el país".

Asimismo, Vargas Muñoz señaló que sí existen denuncias anónimas en la Fiscalía General de la República (FGR) y por causas que desconoce hasta el momento no se actúa en consecuencia.

De igual forma, negó que haya protección por parte de su gobierno hacía los grupos que se dedican a delinquir en la zona.

"Yo creo que a las autoridades... no les interesa Huitzilac... los cómplices (de los delincuentes) son ellos, porque no necesitan de un alcalde para investigar y yo he demostrado claramente que no estoy con la delincuencia", agregó Vargas Muñoz.