Secretaría de Seguridad Pública concentra fuerzas en 50 municipios violentos

En su visita a Morelos, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Rosa Icela Rodríguez, llamó a los jóvenes a no dejarse “engañar por quienes les hacen falsas promesas de riqueza instantánea”.

Junto con el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo y el alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, visitó la Unidad Deportiva Flores Magón, dónde se realizó la instalación de la oficina móvil de Jóvenes Construyendo el Futuro.

Rosa Icela Rodríguez señaló que todos los días siguen unos lineamientos de seguridad, en los que buscan presencias territoriales y persecución de los objetivos prioritarios.

De dos mil 400 municipios que hay en todo el país, en 50 tienen temas de violencia como homicidios, que son en los que se han concentrado y focalizado las fuerzas.

“Todos los días tenemos decisiones y seguimiento de investigaciones de los casos que llegan” y añadió que se tiene coordinación con los estado sin importar los colores partidistas.

Aseguró que a partir del inicio de este segundo semestre del año hubo un avance en la baja de la incidencia delictiva de homicidios y agregó que en todo el país ha bajado el secuestro, el robo, así como el robo de vehículo, pero falta trabajar más.

En estos 50 municipios violentos están reforzando las acciones de seguridad más no replanteando, “por eso nosotros decimos que abrazos, no balazos, no significa que estamos cruzados de brazos, estamos trabajando en las investigaciones de los delitos”.

De los 50 municipios violentos, 33 van a la baja de los delitos y en 17 tienen que hacer un mayor esfuerzo.

Cuestionada sobre que la ciudadanía se siente insegura en Cuernavaca, Rosa Icela Rodríguez comentó que en dónde sea necesario trabajar y coordinarse con autoridades locales lo harán y en caso de ser necesario se hará un reforzamiento, por el momento no se ha planteado argumentando que en el caso de Morelos la mayorías de los delitos han ido la baja.

A los presentes, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal señaló que con este tipo de programas se busca evitar que los jóvenes sean enganchados por quienes se dedican a actividades ilícitas.

“Debemos pedirles a los jóvenes que no se dejen engañar por quienes les hacen falsas promesas de riqueza instantánea”.





