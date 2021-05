Se registra incendio en la casa de Juanita Guerra

Un incendio se registró este martes en la vivienda de la diputada federal Juanita Guerra en Cuautla.

Familiares de la también candidata al distrito tres por Morena adelantaron que ella se encuentra bien, ya que en el momento del siniestro realizaba un recorrido por Tepalcingo.

Tras controlar el fuego, el director de Protección Civil de Cuautla, Rubén Chávez Blanco refirió que debido a la magnitud del incendio, y los daños que provocó a la vivienda, se desconoce la causa.

Sin embargo, hizo énfasis en que sólo hay como saldo pérdidas materiales.

La candidata había denunciado recientemente agresiones a su equipo de campaña, pero serán las autoridades quienes esclarezcan la causa del fuego.

🔵 #Actualización | Luego de registrarse un incendio en la casa de la aspirante a diputada federal por el Distrito 3 de #Morelos Juanita Guerra, dio a conocer que está a salvo ya que no se encontraba en su domicilio

📹: Gude Servínhttps://t.co/0yDRHDqBCY pic.twitter.com/v8a70ToOXB — El Sol de Cuautla (@ElSoldeCuautla) May 18, 2021 #Entérate | El director de Protección Civil de Cuautla, señaló que el incendio en la casa de la candidata a diputada federal, Juanita Guerra, ya se encuentra controlado y refirió que desconoce los motivos que provocaron el siniestro

📹: Gude Servínhttps://t.co/TQ162SwX3y pic.twitter.com/p64CbZzSBe — El Sol de Cuautla (@ElSoldeCuautla) May 18, 2021

Información en curso