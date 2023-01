Se multiplican solicitudes de inspección de Protección Civil a negocios

La titular de Protección Civil del municipio de Cuernavaca, María del Rocío Guadarrama García dijo que del primero de enero a la fecha, la Coordinación recibió alrededor de 60 solicitudes para inspeccionar diferentes establecimientos.

La coordinadora señaló que éstas nuevas solicitudes se empezarán a atender de manera pronta, esto para que Protección Civil realice las visitas de inspección pertinentes, así como brindar recomendaciones a los establecimientos para que cumplan con lo indispensable para operar.

Aunado a ello, Guadarrama García explicó que las solicitudes pendientes del 2022, ya fueron atendidas en los primeros días del año.

Cabe mencionar que, antes de que tomara protesta Guadarrama García, se señaló que la Coordinación tenía denuncias de corrupción por parte de la ciudadanía, esto en cuanto al tema de los permisos de operación.

Ante ello, la titular señaló que darían inicio las investigaciones correspondientes dentro de la Coordinación.

"Yo no puedo juzgar a las personas hasta que las conozca, estoy trabajando en ello; ya hablé con los inspectores y les dije que desde el momento que llegué al cargo, no permitiré ningún acto de corrupción", explicó Guadarrama García.

Mencionó que esto no significa que el contribuyente no debe cumplir con las recomendaciones establecidas, no obstante, hizo una invitación a las personas que tengan alguna queja sobre este tema que se acerquen a la Coordinación.

La titular de PC dijo que actualmente ya hay investigaciones de esta índole, aunque sin precisar cuántas y en qué áreas, la Guadarrama García dijo que cuando haya una resolución, quienes resulten responsables serán removidos de sus cargos.

Al finalizar, dio a conocer que se colocarán buzones a las afueras de la Coordinación para que las personas puedan hacer sus denuncias o quejas, y los responsables puedan ser sancionados y con ello evitar cualquier clase de eventos que se presten a actos de corrupción.

“Incluso vamos a poner algunas notas afuera de la Coordinación, si ellos hacen algún señalamiento hacía alguna persona, ésta será sancionada para evitar ese tipo de eventos que se vienen haciendo hace años”, concluyó.







➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

➡️ Recibe la información relevante en tu correo a través del Newsletter

Local