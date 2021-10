Se manifiestan ciudadanos de Cuernavaca por falta de seguridad

El hartazgo por la falta de respuesta e impunidad por parte de los encargados de la prevención del delito en el estado unieron a varios ciudadanos que visten en color blanco y portan carteles con las leyendas "Ni una vida más", "Alto a la delincuencia" y "Ya basta", esto luego de que la tarde de ayer la joven estudiante, Ana Paula fuera víctima de la delincuencia al resistirse a un asalto cuando salía de la escuela.

Partiendo del parque Siqueiros, los vecinos comenzaron a exigir seguridad y realizaron un primer acto simbólico en calle Sol donde unos supuesto ladrones le dispararon a la joven Ana Paula. Aquí haciendo un círculo manifestaron su hartazgo por la inseguridad que se ha incrementado desde hace dos años en ésta una de las zonas más caras de Cuernavaca.

Froylán Trujillo | El Sol de Cuernavaca

"Hoy los ciudadanos tenemos que organizarnos mejor que la delincuencia para que no nos hagan algo", con este llamado vecinos de la colonia Jardines de Cuernavaca inician una marcha del silencio exigiendo a las autoridades de los tres niveles de gobierno seguridad.

Denunciaron que el temor que viven a diario les ha impedido realizar actividades diarias como salir a caminar o simplemente respirar el aire fresco, "estamos hartos que a los delincuentes les den abrazos y a los ciudadanos nos den balazos".

Eduardo Maigre, presidente del Comvive en Jardines de Cuernavaca, manifestó que como podría funcionar el Mando Coordinado cuando la misma Comisión Estatal de Seguridad Pública no tiene recursos.

Al cierre del acceso a Jardines de Cuernavaca informó que sostuvieron una reunión con el titular de la seguridad en Morelos, José Antonio Ortíz Guarneros, donde se percataron que no tienen recursos materiales, humanos y económicos, por lo cual, expresó, para que quieren una Secretaría de Seguridad sin recursos, lo que necesitan es volver al patrullaje vecinal y volver a los Comvives.

"Si el gobierno no funciona, los ciudadanos si funcionamos y hoy los ciudadanos nos vamos a volver a organizar y vamos a buscar la revocación de mandato no solo de Cuauhtémoc Blanco, sino de todo aquel que no funcione".

El presidente de colonos refirió que el Comvive estaba suspendido porque el mismo José Antonio Ortíz Guarneros no les había dado pauta para activarlo y pese a que en el parque Siqueiros se habilitó un módulo de seguridad con recursos de los vecinos permanece cerrado.

Ante la alta incidencia de robos a casa habitación y transeúntes las calles de la colonia Jardines de Cuernavaca se encuentran cerradas con plumas y rejas y resguardadas hasta con seguridad privada.

Eduardo Maigre advirtió que si la omisión de las autoridades persiste tomarán acciones más severas para evitar que los delincuentes se sigan presentando en la zona.

"Delincuentes no vengan a Jardines de Cuernavaca porque no les gustará nuestra respuesta".