Se incendia basurero clandestino en Tlaltizapán

Vecinos de la colona Otilio Montaño y Mirador, demandan que autoridades municipales y estatales cierren el paso al basurero clandestino en un socavón de una vieja mina de arena, tras el nuevo siniestro que se registró generando gran humareda que afecta a la población de estas colonias del Municipio de Tlaltizapán.

Eran las 11 de la noche del lunes 15 de noviembre y las pipas de agua seguían llegando para sofocar el incendio, con el que amanecieron, y pese a los intentos para sofocarlo, el personal de PC recibieron las ordenes de retirarse antes del mediodía, por lo que horas después, el fuego avivo entre las cenizas, por lo que vecinos llamaron al 911 para pedir apoyo, ya que las familias no podían dormir en medio del humo que invadía los hogares, revelaron.

“No podíamos dormir por el humo” insistía una familia que busco apoyo con otros familiares para que les dieran albergue, ya que consideró que sus nietos y su mamá estaban en peligro, por tanto humo. Y es que el personal del Ayuntamiento a las 18 horas ya se estaba retirando y guardando las pipas, con el argumento que ya estaba sofocado y lo que faltaba se apagaría poco a poco.

Contra las expectativas el fuego se reavivo y pidieron el apoyo al 911, y fue horas después que lograron sofocarlo. Para los vecinos este incendios es provocado, por un grupo de jóvenes que roban cables y se descubrió que a ese ligar van a quemarlos para sacar el alambre de cobre, son los mismo a los que la gente contrata para que lleven a tirar la basura.

El lugar es del régimen de la propiedad privada que tienen varios ganaderos de Zacatepec y la zona, y varios de ellos dan el permiso para recibir basura con el objeto de rellenar los socavones de la vieja mina de arena, y no han cercado por lo que nadie sabe de dónde llega tanta basura, dijo al reconocer que los Maya un tiempo estuvieron recibiendo escombró para rellenar y la extendían y movían con maquinaria.

Reconocen los vecinos que no es el primer incendio, ha habido muchos otros, lamentablemente ninguna de las autoridades municipales han logrado prohibido o cerrar el paso a las personas que llegan a arrojar basura en este lugar. Dijeron al reconocer que ha proliferado como basurero clandestino que cuando se prende, afecta a varias colonias de Zacatepec y Tlaltizapán.

Entrevistada al respecto María Esther Herrera, dijo que los vecinos quieren hablar con los ganaderos, para que circulen sus terrenos y ya no den permiso de tirar basura porque esa gente que tira basura son los que están provocando estos incendios, además de que ésta llegando gente de distintos lugares a tirar basuras, por lo que no solo es la de los vecinos a través de esos muchachitos que por sus adicciones ya no están sanos.

Lamentaron que el presidente municipal Alfredo Domínguez Mandujano, al inicio de su administración, aseguró que se multaría a las personas que quemaran basura, lamentablemente no cumplió, el personal de PC asegura que no pueden multar por quemar basura ya que si lo hicieran se acabarían los problemas financieros que atraviesa este municipio, ya que es mucha gente la quema basura en sus casas y en este lugar.





➡️ Recibe GRATIS la información relevante en tu correo a través de nuestro Newsletter

Local