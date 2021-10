Se frenará la invasión urbana en zonas de riesgo

Ante eventos ocurridos en Tlayacapan y Tepoztlán es necesario que los ciudadanos entiendan que hay lugares donde no deben construir para vivir. Advirtió que autoridades pasadas no reglamentaron está situación incluso no existe información sobre el crecimiento acelerado de las zonas urbanas pero ya se trabaja sobre una ley de Ordenamiento Territorial y Urbano con los municipios y el congreso con el propósito de hacer más rígida la ley para evitar este crecimiento desordenado.

















Un vistazo a la 'Semana en Imágenes'

El DIF Cuernavaca, en coordinación con el Banco de Tapitas AC, inició la campaña 'Dona Tu Cabello'. / Adrián Oliván | El Sol de Cuernavaca En lo que va del año, nueve mujeres han muerto debido al cáncer de mama. Con una caminata, el IMSS llamó a la población a atenderse a tiempo. / Froylán Trujillo | El Sol de Cuernavaca Con apoyo de los grupos de ciclistas Scorpions biker de Jojutla y Fridas en Bici de Zacatepec se realizó una rodada para hacer conciencia sobre el cáncer de mama. / Cortesía | Ayuntamiento de Jojutla Universitarios regresaron esta semana a las aulas para retomar las clases presenciales. El retorno es gradual y voluntario. / Froylán Trujillo | El Sol de Cuernavaca En las instalaciones del CEDIF municipal de Tepalcingo se aplicó la vacuna a personas en situación de rezago. Ante la poca respuesta se recibió a gente de toda la entidad. / Rosaura Hernández | El Sol de Cuautla Menores con comorbilidades reciben la primera dosis de vacuna contra la Covid-19. / Froylán Trujillo | El Sol de Cuernavaca Ana Carina Chumacero recibió la Presea Xochiquetzalli 2021. / Froylán Trujillo | El Sol de Cuernavaca Padres de los jóvenes asesinados en el bar “Casa Bacacho” de la colonia Vista Hermosa en Cuernavaca denunciaron que las investigaciones no avanzan. / Javier Omaña | El Sol de Cuernavaca Una adolescente fue herida con arma de fuego al salir de su escuela en la colonia Jardines de Cuernavaca. / Javier Omaña | El Sol de Cuernavaca Vecinos de Jardines de Cuernavaca se manifestaron para exigir seguridad en la zona, luego del ataque contra una adolescente./ Froylán Trujillo | El Sol de Cuernavaca La Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas asistió al Centro Distrital de Reinserción Social en Cuautla a fin de poder tener indicios positivos de personas con vida. / Gudelia Servín | El Sol de Cuautla Integrantes de la Brigada Nacional de Búsqueda en los trabajos de campo y de identificación forense que se han realizado en el municipio de Yecapixtla. / Cortesía | Brigada Nacional de Búsqueda Autoridades federales advirtieron que criminales utilizan videojuegos, como Free Fire, para engañar y reclutar a menores; piden a los padres estar alertas. / Dulce Gaviña | El Sol de Cuautla Quetzalli Pacheco emprendió con 'Apapacho al Paladar' y elabora mermeladas y salsas con productos 100 % naturales. / Adrián Oliván | El Sol de Cuernavaca En el panteón de Jonacatepec se realizan labores de limpieza previo a las festividades de Día de Muertos. / Rosaura Hernández | El Sol de Cuautla Para este 2021, el colectivo Turismo en Cuautla y un grupo de restauranteros del municipio impulsan el concurso 'Calavera de Cuautla'. / Emmanuel Ruiz | El Sol de Cuautla Por ganarse un poco de dinero para su sustento diario, un campesino realizó la tala de amates en el acueducto de la Exhacienda de El Hospital en Cuautla. / Gude Servín | El Sol de Cuautla Más de 22 mil árboles faltan por ser plantados tras la construcción del Paso Exprés, explicó la activista Flora Guerrero. / Javier Omaña | El Sol de Cuernavaca