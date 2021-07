Se espera que arriben a Morelos 160 colectivos de búsqueda

En México existen un sinnúmero de ciudadanos que no saben por dónde empezar a buscar a sus desaparecidos; algunos más no se atreven a hacerlo por la inseguridad que enfrentan sus municipios o por los trámites tan burocráticos que representa iniciar la investigación.

Por ellos, la Brigada Nacional de Búsqueda planea una jornada más en el país, esta vez en Morelos, del 16 al 29 de agosto próximo, y este martes se hizo el anuncio formal de las actividades que se realizarán.

“Las familias que participan de forma directa son el brazo fuerte, pero no dejamos de buscar a todas aquellas familias que no participan. Hay un sinnúmero de familias huérfanas que por el dolor no se atreven a salir a buscar a sus desaparecidos, por ellos y para ellos es la brigada”, aseguró Juan Carlos Trujillo Herrera, integrante del colectivo.

Se espera que a Morelos lleguen 160 colectivos de búsqueda conformados por 200 familias de diferentes entidades, durante esos 14 días, para trabajar en seis ejes: búsqueda en campo, identificación forense, búsqueda en vida, trabajo en escuelas, en iglesias, así como comunidades de fe, y en la sensibilización de funcionarios públicos.

Por cuanto a la búsqueda en campo, es decir, de fosas clandestinas, dependerá de la información que los ciudadanos puedan proporcionarle a la Brigada, a fin de que se identifiquen posibles lugares a explorar.

Por su parte, Tranquilina Hernández Lagunas, madre de Mireya Montiel, desaparecida el 3 de septiembre de 2014 en Cuernavaca, fue la mayor promotora para que la sexta Brigada se realizara en el estado de Morelos debido a su experiencia.

“En la primera Brigada que se hizo en el país yo viajé a Veracruz y me di cuenta que no sabía nada sobre qué hacer para encontrar a mi hija y he percibido que en Morelos la gente no se mueve, en ese entonces no había ni siquiera colectivos, y las personas ni siquiera se atrevían a iniciar una denuncias”.

Dijo que los ciudadanos tienen que aprender lo esencial para comenzar una búsqueda en vez de permanecer en la tristeza e inactivos, aunque reconoció que la tarea no es fácil ya que en ocasiones se encuentran con una tercera desaparición.

“La primera desaparición es cuando se reporta su extravío inicial, la segunda es cuando las autoridades no los buscan y la tercera, que nosotros llamamos, es cuando salimos a campo, los ubicamos y se los entregamos a las Fiscalías, pero al tárdese bastante tiempo en identificarlos, es cuando consideramos que los vuelven a desaparecer”.

En Morelos, la señora Celia Salinas Maya lleva casi nueve años buscando a su hija Jessica Cerón, quien con nueve meses de embarazado desapareció cuando se trasladaba de Cuernavaca a su cada en Jiutepec.

“Son muy importante estas brigadas, porque como vienen muchas personas y autoridades, es más fácil buscar en donde la Fiscalía de Morelos no lo ha hecho, porque hay muchos desaparecidos en varios municipios. Siempre existe una esperanza y espero encontrar a mi hija”.

La señora Celia, ha participado en por lo menos tres búsqueda de campo y un sin fin de diligencias sin resultados positivos y durante todo este tiempo considera que se encuentra en el mismo punto donde comenzaron.