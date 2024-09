Se cumplen dos años de la desaparición de Antonio Alexander

Han pasado dos años y dos meses desde que Antonio Alexander Mojica desapareció en el rancho "Los Braciles", ubicado en la colonia Zapata del municipio de Tlaquiltenango.

Su madre, María Inés Salgado Nava, ha buscado a su hijo desde el 30 de junio de 2022, fecha en la que su expareja, Francisco Javier Mojica fue encontrado sin vida y Antonio Alexander Mojica reportado como desaparecido.

Tiene dos años que a mi hijo se lo llevaron y no hay respuestas, no hay avances por parte de la Fiscalía, ni de la Comisión de BúsquedaSalgado Nava

La madre del menor de edad, ha buscado a su hijo sola durante los últimos años, sin embargo, dio a conocer que ahora se unirá al Colectivo de Buscadoras del Sur.

"Me voy a sumar a este colectivo de Buscadoras del Sur, porque he pedido ayuda y nadie me la da... al menos en el colectivo nos vamos a ayudar unas con otras", comentó Salgado Nava.

María Inés Salgado Nava lleva dos años y dos meses buscando a su hijo menor, Antonio Alexander Mojica Salgado, es vecina del municipio de Tlaquiltenango.

¿Cómo desapareció Antonio Alexander Mojica?

El menor de edad, Antonio Alexander Mojica desapareció cuando tenía 11 años de edad.

Los hechos ocurrieron el 30 de junio de 2022, cuando el niño se fue a la casa de su padre, sin embargo, ambos no llegaron nunca a su destino.

Cuando Salgado Nava se percató de esto, salió a buscar ese mismo día a ambos con el apoyo de la Policía, sin tener éxito alguno.

Fue hasta el siguiente día cuando encontraron el cuerpo de su esposo semi enterrado, pero no hallaron rastro alguno de su hijo, quien cumple dos años de haber desaparecido.

