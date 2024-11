¿Sabes qué servicios brinda el Instituto Federal de la Defensoría Pública?

¿Sabías que puedes recibir asesoría gratuita o un defensor de oficio en caso de algún tema de índole federal en materias penal, civil, laboral, etcétera o tramitar algún amparo? De esta manera funciona el Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP).

Janeth Calderón Jiménez, delegada del IFDP en el estado de Morelos, refirió en entrevista con El Sol de Cuernavaca que las personas que atraviesen una situación en dichas materias, que sean de orden federal, pueden recurrir al organismo, que es un auxiliar del Poder Judicial de la Federación (PJF).

“El Instituto Federal de la Defensoría Pública es un órgano auxiliar de Poder Judicial de la Federación, entre sus partes digamos que se dividen en dos, por una parte tenemos la materia penal, otorgamos servicios en esta materia a través de defensores públicos federales y por otro lado asesoría jurídica como lo es en materia civil, fiscal, administrativa y laboral, en asuntos siempre de competencia del federación”.

El IFDP cuenta con 21 abogados en materia penal, de los cuales 10 atienden los temas relacionados con las personas privadas de su libertad en penales federales ubicados en la entidad, y cuatro asesores jurídicos federales, explicó la delegada.

“Cuando es un defensor público pues es un derecho que está plasmado en la Constitución y por lo tanto, cuando ellos no pueden o no tienen un abogado particular el mismo órgano jurisdiccional les va a designar al servidor público federal al que corresponda para que le bride la atención y le otorgue los servicios gratuitos”.

Agregó: “Por lo que hacer a la materia de asesoría jurídica, ellos, las personas tienen que acudir al Instituto, plantear su caso y es importante señalar que va dirigido específicamente apersonas en situaciones de vulnerabilidad o recursos más bajos, personas desempleadas, adultos mayores, migrantes… Aquí se valorará si de acuerdo a sus ingresos y demás para que se les otorgue el servicio"

Entre los casos que pueden atender se encuentran:

Pensiones del ISSSTE

Cuestiones relacionadas con el IMSS

Todo lo que tiene que ver con multas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)

Multas de tránsito federales

Problemas con cuestiones bancarias, cuando no son atendidas por otras instancias como Condusef

Amparos

Sobre los amparos, refirió que durante el paro de labores del PJF los que más se recibieron fueron por temas relacionados con negativas en el sector salud.

“Durante el paro una de las acciones que más se repitió en el trabajo de los asesores fue en las demandas de amparo por negativa de atención médica, negativa de medicamento, por negativa de quimioterapias”.

Sin embargo, como ese pueden abordar otro tipo de situaciones, por lo cual llamó a la ciudadanía acercarse.

El IFDP se encuentra en Bulevar del Lago, colonia Villas del Lago número 7, en Cuernavaca o llamar al teléfono 800 224 24 26.