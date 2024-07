Robos en escuelas: Una decena en el ciclo escolar, afirma el IEBEM

El robo de tubería en una escuela primaria del municipio de Cuernavaca a principios de julio fue el quinto registrado por el área jurídica del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM). Eliacin Salgado de la Paz, director del IEBEM, informó que se reunió con autoridades de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) para que los apoyen y evitar que durante el periodo vacacional los delincuentes actúen.

"Con el propósito de fortalecer las acciones de salvaguarda y protección patrimonial de las escuelas, el IEBEM y la CES establecimos una coordinación para la vigilancia de la periferia", declaró el funcionario.

Sin embargo, Joel Sánchez Vélez, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), sección 19 de Morelos, informó que tienen reportados al menos 10 casos de robo durante este ciclo escolar.

"Ya no son tantos robos como antes. Durante la pandemia, por ejemplo, hubo muchos porque no había nadie en las escuelas. Son pocos los casos que se han reportado este año en realidad. Hay vigilantes en secundarias, pero en las primarias solo se cumple con un horario, no se quedan toda la noche", explicó Joel Sánchez Vélez.

El titular del IEBEM reconoció que hace falta personal de vigilancia en los planteles educativos, ya que muchas escuelas no cuentan con la plaza de vigilante.

Aunque Eliacin Salgado ha solicitado a las autoridades municipales e incluso estatales que aumenten los rondines en las inmediaciones de las instalaciones, especialmente en las noches y madrugadas, hizo un llamado a los vecinos y padres de familia para que reporten cualquier actividad sospechosa.

No nos afectan a nosotros como tal, son los niños los que pagan las consecuencias, por eso les pedimos que nos ayuden









¿Qué es lo que se roban?

Los delincuentes principalmente se roban tubería de cobre, tinacos, computadoras y mobiliario en general.

Por ejemplo, el robo en la primaria Benito Juárez representó una afectación de 10 mil pesos. Los delincuentes se llevaron cerca de 200 metros de tubería.

Otro de los robos de este año ocurrió en mayo. En la colonia Amatitlán, la primaria 20 de Noviembre del municipio de Cuernavaca sufrió un robo en el que se llevaron computadoras, laptops y equipo utilizado para la enseñanza.