IEBEM confirma robo de montacargas, cobre y tarimas de su bodega

Tras realizar un inventario, el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) confirmó el robo de un montacargas, cobre y tarimas de la bodega de sus instalaciones ubicadas en Temixco.

Eliacin Salgado de la Paz (director del IEBEM) aclaró que no se sustrajeron libros de texto, “no se robaron ni un solo libro de texto gratuito; se llevaron también cobre, tarimas y donde se almacena el agua. De todas formas, nos afecta”, señaló.

Por el momento el IEBEM puso la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado (FGE), sin embargo, no hay indicios sobre los posibles delincuentes, ni el número de personas involucradas.

El robo no es una excusa para retrasar la distribución de los libros aclaró Salgado de la Paz, “en este momento, el 70 por ciento de los materiales de apoyo están distribuidos, el resto está en curso. Hemos entregado cerca de medio millón de estos materiales, lo que representa cerca del 70 por ciento. Considero que vamos a terminar con la entrega entre esta semana y la otra, a más tardar”, agregó.

🚨 IEBEM reporta el robo de un montacargas, cobre y tarimas, luego de que delincuentes entraron a una bodega en el municipio de Temixco a principios del ciclo escolar



Sin ausentismo por la Feria de Tlaltenango

Eliacin Salgado informó que hasta ahora las escuelas cercanas a Tlaltenango no reportan ausentismo estudiantil, a pesar de las complicaciones viales por la Feria de Tlaltenango. “No me parece adecuado que se privilegie una feria en lugar de las clases presenciales de los niños y adolescentes que están en esa zona, porque la cuestión presencial es insustituible”, afirmó.

Aunque el IEBEM cuenta con infraestructura digital básica para impartir clases virtuales, Salgado aclaró que esta modalidad solo se utiliza en emergencias y que las complicaciones viales no entran en esa categoría, a menos que los padres de familia, junto a las autoridades educativas, lo acuerden y notifiquen al Instituto.