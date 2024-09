Roban cableado de pozos en Cuernavaca, dejando sin agua a varias colonias

El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC)) informó que el domingo 29 de septiembre, cuatro equipos de abastecimiento en la zona de Chapultepec quedaron fuera de operación debido al robo de cableado del transformador y del interruptor general. Los pozos afectados son Chapultepec 2 Estrella, Orquídea, San Juan y Ampliación Chapultepec, lo que dejó sin suministro de agua a varias colonias de la ciudad, afectando las actividades diarias de cientos de familias.

Dante Figueroa Castelar, director operativo del SAPAC, explicó que están trabajando a marchas forzadas desde ayer para reemplazar el material robado y restablecer el servicio lo antes posible. Aunque no se comprometió a una fecha exacta, indicó que esperan concluir los trabajos la noche del 30 de septiembre, haciendo todo lo posible para evitar que las familias de la zona de Chapultepec sigan con complicaciones.

Agregó, por medio de un comunicado, que estas acciones delictivas no solo representan un gasto extra para el municipio, sino que generan un daño directo a los usuarios del servicio de agua potable, quienes no deberían verse afectados por este tipo de situaciones. El director no dio detalles sobre el costo de la sustitución del cableado y otros insumos robados.

En caso de que los vecinos lo soliciten, el SAPAC puede enviar pipas de agua a las viviendas y negocios mientras se trabaja en la reparación.

Este tipo de robos no es nuevo en la ciudad. Apenas el pasado 30 de julio, en el poblado de Ahuatepec, se reportó un caso similar en el que también fue sustraído el cableado de un pozo de agua, lo que dejó sin agua a varias familias durante varias horas. Y en enero de 2023, en la colonia La Unión, se robaron 30 metros de cable subterráneo de otro pozo, causando un daño económico considerable para el municipio, con pérdidas estimadas en 50 mil pesos.

Este problema no se limita al robo de cable en los pozos de agua. En los últimos meses, también se han registrado robos de cableado de luminarias en diferentes puntos de la ciudad. Por ejemplo, en avenidas como Juan Pablo II, Emiliano Zapata y Morelos, delincuentes se llevaron el cable de las lámparas, dejando a los vecinos sin alumbrado público, lo que ha generado preocupación entre los residentes debido al aumento en la inseguridad que esto podría provocar.

Hasta el momento, la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca (Seprac) no ha dado a conocer si hay detenidos por estos delitos. Aunque las autoridades han señalado que los robos suelen ocurrir durante la noche, no se han ofrecido mayores detalles sobre las investigaciones en curso. En caso de detectar actividad sospechosa en su zona, se debe reportar de inmediato al 777 312 1274.