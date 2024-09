Río Amacuzac se desborda y provoca inundaciones graves

El desbordamiento del río Amacuzac provocó daños en al menos 50 viviendas y la ayudantía municipal, según reportó el Ayuntamiento de Puente de Ixtla. Protección Civil y Bomberos de la zona sur de Morelos están monitoreando la zona, pues hasta el momento no ha disminuido su cause y no hay un reporte exacto de los estragos en la comunidad de Tehuixtla.

La circulación en la carretera Río Seco-Tehuixtla está cerrada, y se extiende el llamado a la ciudadanía a evitar la zona. Así como la prevención en municipios aledaños.

Información en curso