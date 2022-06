Riña al interior del Centro Femenil de Reinserción Social deja tres heridas

Luego de la riña que se suscitó al interior del Centro Femenil de Reinserción Social en Atlacholoaya Morelos, donde al menos se sabe que presuntamente como saldo hubo tres heridas, la autoridad en esta materia no ha dado mayores detalles.

La pelea fue entre un grupo interno considerado como parte del cogobierno que existe en el penal.

De acuerdo con versiones de familiares de las reclusas, para poder restablecer el orden se usó gas lacrimógeno, ya que la situación comenzó porque las internas están cansadas ya que constantemente son víctimas de maltrato, extorsión, y represiones por este grupo.

Por todo lo anterior, otro grupo de reclusas buscó enfrentar a quienes las hacen padecer esta situación lo que dio lugar a una pelea con resultado de tres heridas.

De acuerdo con los familiares, la autoridad penitenciaria ha estado ocultando esta situación desde ayer, pero los allegados a las internas lesionadas preocupados por la situación al interior, denunciaron lo que está pasando en Atlacholoaya.

Una de las versiones, refiere:

“Las custodias nos hacen que talonemos para darles dinero, porque sus sueldos son bajos y quieren que vendamos nuestro cuerpo. Ya estamos hartas de todos estos tratos; por favor ayuda. Alguien que desde el gobierno pueda atender esta situación. Desde que comenzó la pelea nos están aventando gas lacrimógeno y nos están golpeando, hasta perros traían y nos los aventaron".

En la plataforma "El Guardián MX", desde ayer por la tarde se puede leer esta denuncia:

"La verdad la población está harta de las ppls (sic), Gabriela Millán alias ‘la gorda’ va por secuestro. Manzano ese es su apellido y así la llaman, son las cabezas de la directora ellas golpean extorsionan a las ppls, venden las visitas en 800 pesos; tienen celulares, droga por medio de ellas dos y su respaldo es la dirección".

Otra denuncia de manera textual señala:

"Porque de tantas quejas que se a echo del personal del cerezo de Atlacholoaya las autoridades competentes no an echo nada saben porque el jefe de seguridad y custodia y el director del cereso ellos disen que están bien parado con el gobernador de Morelos cuahutemo Blanco Bravo y por lo que sebe pociblemente por qué los custodios que están de servicio en la segunda pluma desde ahí te disen vas apagar la entrada y los comandantes de turno son los que se encargan de cobrar y a los internos que están en aduana alguno de ellos si gana un amparo para que lo ingresen en algún dormitorio lo meten al interior pero los recomiendan la comicion de internos del interior para que lo golpien o lo maten y luego disen que fue pleito entre internos también la comicion de los derechos humanos ya tiene conocimiento de todo esto y no ase nada"(sic).

Al momento, Reinserción Social ha negado el hecho.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

➡️ Recibe la información relevante en tu correo a través del Newsletter

Local

➡️ Checa los temas de la edición impresa ¡SEMANAL!