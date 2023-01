Revisan instalaciones del mercado de Amayuca

A casi una semana del incendio que se registró al interior del mercado Hermenegildo Galeana, en el municipio de Cuautla, y que consumió alrededor del 70 por ciento de infraestructura, el acontecimiento ha encendido las luces de alerta en otros complejos comerciales de la zona oriente del estado, sobre todo los más importantes como el de Amayuca, donde las autoridades de protección civil fortalecerán las medidas para evitar un evento similar.

Roque Barranco Flores de la Dirección de Protección Civil del municipio, dio a conocer que a partir de esta semana se fortalecerán las acciones de monitoreo al interior del mercado, en el que conviven decenas de locatarios, vigilando que las instalaciones eléctricas se encuentren en buen estado y que cada uno de ellos cuente con un extintor en su espacio de venta.

"Vamos a tratar que cada comerciante tenga su extintor. La indicación va a ser esa, para que no tengamos algún incidente, y que no dejen veladoras encendidas o utilicen extensiones que no son aptas para las instalaciones", dijo Barranco Flores.

Ubicado en la localidad de Amayuca, este mercado municipal es uno de los importantes y concurridos en la región, al situarse en el cruce que comunica a los municipios de Jantetelco, Jonacatepec, Tepalcingo, Axochiapan, Temoac y Zacualpan de Amilpas, además de otras comunidades de Puebla.

El funcionario reconoció que el incendio suscitado en Cuautla avivó la preocupación en el mercado.

"Lo hemos estado monitoreando de manera frecuente. Ciertamente, estoy seguro que hay algunas cosas que faltan", dijo.

Hace un mes, la Dirección de Protección Civil llevó a cabo una campaña de fumigación en las instalaciones del complejo, con el objetivo de evitar plagas de alacranes y cucarachas, entre otros insectos nocivos.

"Así que no está abandonado, lo estamos monitoreando", finalizó el funcionario.









➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

➡️ Recibe la información relevante en tu correo a través del Newsletter

Local