Cuestionan imparcialidad de jueza Magaña López y ella defiende su labor

La jueza federal Martha Eugenia Magaña López fue señalada este 4 de septiembre en la sección "¿Quién es quién en las mentiras?", durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Unas horas antes, la jueza federal Magaña López, otorgó una suspensión provisional a un juicio de amparo para frenar la discusión a la Reforma Judicial.

El acuerdo se encuentra en la lista del Consejo de la Judicatura Federal (CJG) bajo el expediente 1255/2024 y se trata de la tercera suspensión y la segunda que otorga Martha, para que esta no pueda dictaminarse en el Congreso de la Unión.

Ante esta situación, durante la conferencia matutina se acusó a la jueza de apoyar a la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez y de posar en fotos con la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña.

La responsable de presentar la sección, Ana Elizabeth García Vilchis, difundió las imágenes de la jueza en redes sociales y se refirió a ella con ironía como "la jueza imparcial", criticando las suspensiones provisionales que ha otorgado para frenar la discusión de la Reforma Judicial.





La jueza Martha Eugenia Magaña fue exhibida durante la conferencia “Mañanera”, señalada de apoyar a la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez, posar con la ministra Norma Piña y afectar al municipio de Cuernavaca con una de sus resoluciones

Según García Vilchis, "esta jueza pretendió invadir atribuciones del Poder Legislativo", lo que consideró improcedente.









El caso PASA en Cuernavaca

Además, se recordó una resolución emitida por Magaña López en abril de 2022, en la que dictaminó que el Ayuntamiento de Cuernavaca debía pagar 37 millones de pesos en un plazo de 48 horas a la empresa PASA por un servicio de recolección de basura.

Ante ello, García Vilchis afirmó que "no es la primera vez que esta jueza hace uso de su investidura para torcer la ley". En su momento, el ayuntamiento de Cuernavaca había emitido un comunicado señalando que no podía realizar el pago en el tiempo indicado, ya que la resolución afectaba al erario municipal.

¿Cuál es la postura de Magaña López?

En una entrevista con El Sol de Cuernavaca, Magaña López defendió su actuación y afirmó: "me he sentido con la satisfacción del deber cumplido" al referirse a la suspensión provisional que frenó por unas horas la discusión de la Reforma Judicial en la Cámara de Diputados, y declaró que esta acción forma parte de su labor diaria como jueza.

Yo creo que cada caso, no sólo este, sino todos los que he tenido conmigo me he sentido con la satisfacción del deber cumplido, ese día salió la suspensión, pero le puedo comentar que al día siguiente salió otra

Dijo que a pesar del paro laboran el Poder Judicial se seguirá en pie de lucha hasta que exista un diálogo con las autoridades responsables de la reforma. "Es parte de la labor, de la vocación, de lo que nosotros llamamos carrera judicial, esa carrera de méritos, de profesionalismo que llevamos construyendo por muchos años".

El pasado fin de semana que se dio a conocer que luego del amparo promovido por cuatro jueces, Perla Fabiola Estrada, Ignacio Pérez Aguirre, Lizbeth Martínez Arias, y Eduardo Antonio Velasco Treviño, la jueza en Morelos y el juez Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en Chiapas, Felipe Consuelo Soto determinaron otorgar la suspensión provisional en este caso.

Esta situación le llevó a críticas, particularmente de personas y funcionarios públicos afines o afiliados a Morena. No obstante, la jueza ha recibido el respaldo del personal del Poder Judicial Federal en Morelos, quienes le han externado que no está sola.

