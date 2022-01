Reaccionan actores políticos ante presunta relación del gobernador con líderes criminales

Después de que un medio de comunicación nacional publicara una investigación en la que exhibe fotografías de una supuesta reunión del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, con tres presuntos líderes de distintos grupos de la delincuencia organizada que operan en el estado, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado, Francisco Erik Sánchez Zavala, hizo un llamado a respetar la presunción de inocencia del mandatario.

Sin embargo, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso local consideró como fundamental que el titular del Poder Ejecutivo realice las aclaraciones pertinentes sobre el tema, al tiempo de que la Fiscalía General de Morelos, así como la Fiscalía General de la República, lleven a cabo las investigaciones necesarias para deslindar responsabilidades sobre las presuntas relaciones entre Blanco Bravo y las cabezas de los grupos criminales señalados que exhibe el medio de comunicación.

Finalmente, Francisco Erik Sánchez Zavala consideró que ante la ola de violencia que le ha robado la paz a las familias morelenses y ha puesto a nuestra entidad en las portadas de los medios nacionales, “es momento de que quienes conformamos el Gobierno del Estado, los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, tengamos unidad de cara a la difícil situación que vive Morelos”.





Esperará IP a que instituciones oficiales confirmen veracidad de reunión para emitir juicios.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Antonio Sánchez Purón, dijo que para emitir un juicio esperarán a que las instituciones responsables confirmen la veracidad de la fotografía y la reunión que el mandatario habría sostenido con los líderes criminales, o se trate simplemente de una fotografía en un hecho “casual”.

“La primera es que pueda ser una foto casual, que se haya tomado en algún momento del tiempo con estos cuates él sin saberlo, tiene una gran popularidad”, por lo que los empresarios optaron por mantenerse al margen hasta en tanto se confirme la relación del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, con los capos que aparecen en el retrato.

El gobierno del estado debe dar una explicación: CDHM

Para el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos (CDHM), Raúl Israel Hernández Cruz, las acusaciones generadas en contra del gobierno del estado no son cosa menor, sino un asunto delicado.

“Son cosas que tendrá que aclarar el gobierno del estado, las personas que ahí se mencionan. No sabemos si estas (relaciones) sean parte de las denuncia que presentó el Comisionado de Seguridad, que compartió a la opinión publica en el sentido en que había narco políticos en Morelos en una denuncia ante la SEIDO”.

El Ombudsperson aseveró que el mandatario tiene la responsabilidad de mostrar con pruebas a la ciudadanía por qué aparece junto a supuestos líderes criminales. Añadió que la responsabilidad del mandatario es rendir cuentas a la población y por eso tendrá que explicar el tema.





Diputados dicen que no se prejuzgará al gobernador

El diputado presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, Agustín Alonso Gutiérrez, dijo que no emitirá juicios previos contra el Jefe del Poder Ejecutivo morelense respecto a la fotografía antes mencionada, los tiempos que vive Morelos son complicados como para entrar en mayor polémica.

“Quisiera ser muy respetuoso y no prejuzgar absolutamente al gobernador de este estado, sin lugar a dudas no estamos viviendo momentos fáciles, estamos viviendo momentos muy difíciles en el Congreso hay una separación, hay grupos desafortunadamente, el estado está viviendo una ola de violencia muy desafortunada”.

Situaciones de violencia en donde en las últimas horas se tienen registrados entre 8 y 9 homicidios relacionados con el crimen organizado, “no son cifras mías”, y un total de más de mil 800 ejecutados, dijo el legislador quien en la comparecencia del Comisionado de Seguridad Antonio Ortiz Guarneros, mostró cierta rispidez con el responsable de la seguridad.

“No soy yo quien ha financiado a la delincuencia organizada, no soy yo quien pacto con el Profe para permitir la operación de Guerreros Unidos, no soy yo quien altera registros municipales para quedarse con inmuebles… “No soy yo quien se reúne con gente queriendo tener un solo grupo en el Estado, si es cierto y lo acepto la cantidad de homicidios, mis causas y razones son que no voy a claudicar, yo vine aquí a cumplir una orden”, respondió ese 8 de octubre de 2021 el vicealmirante el legislador del Partido Nueva Alianza (PNA), de acuerdo al Sol de Cuernavaca.





Niega gobernador nexos con criminales

El gobernador del estado de Morelos Cuauhtémoc Blanco Bravo, respondió que la fotografía en poder del Sol de México en donde aparece junto a varios capos del crimen organizado, es producto de personas que quieren desestabilizar a su administración; dijo que su actuar como futbolista profesional le obliga a tomarse fotos con muchas personas a las que no les pregunta a que se dedican.

“Yo me he tomado muchas fotos con mucha gente, al final de cuentas no le voy a preguntar oye a que te dedicas, quién eres, y me voy a seguir tomando como así me he tomado ocho mil fotos”, al insistir que seguirá bajo el mismo compromiso de no pactar con delincuentes, siendo esa una “foto más” de las que se ha tomado.

El mandatario morelense aparece junto a líderes criminales como Irving Eduardo Solano, jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Homero Figueroa, líder de Los Tlahuicas, y Raymundo Isidro Castro, líder asesinado del CJNG, en una supuesta reunión sostenida en el año 2018, la cual negó que se haya llevado a cabo, mucho menos en su casa, señaló.

“No tuve ninguna reunión, solo fue una fotografía”, insistió mientras aseguraba que no recordaba el lugar, ni la fecha en que se tomó la misma, “te lo juro que no sé, no me acuerdo”, responde Blanco Bravo, frente a los medios de información.

Al ser abordado por la prensa, el mandatario un poco molesto negó que el lugar se trata de su casa “tú crees que, a ver es un poquito racional, tu crees que voy a meter a tres personas delincuentes en mi casa… si los hemos agarrado entonces no digas cosas que no son, te pido un poquito de respeto”

Que teman los narco políticos que viven en Morelos, dijo Blanco al asegurar que su administración ha entregado todas las pruebas a la Fiscalía General de la República (FGR), que tiene contra ellos y su relación con el crimen. Para el mandatario local los golpes en su contra seguirán pues se avecina un proceso electoral en 2024, pero “me gustan los trancazos”.

En total son 20 denuncias que se han interpuesto por la relación que guardan con criminales, y estos van desde alcaldes, jueces, policías, y demás servidores públicos que deberán rendir cuentas. Su gobierno sigue firme.





Con Información de Javier Omaña / Ofelia Espinoza / Katy Cárdenas