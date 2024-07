Controversia en la Fiscalía de Morelos por un helicóptero... que nunca llegó

El fiscal de justicia, Uriel Carmona Gándara, negó haber tenido presupuesto aprobado para la adquisición de un helicóptero para eficientar el trabajo de la Fiscalía General del Estado (FGE). Sin embargo, diputados como Alberto Sánchez Ortega mencionaron que sí se autorizó una partida en el presupuesto 2024.

Por cuanto a lo del helicóptero, no tenemos un presupuesto aprobado. Ese es uno de los temas que se tiene para la Fiscalía, pero hasta ahora no ha sido posible la adquisición de una aeronave

Uriel Carmona / 17 de julio



No obstante, él mismo declaró en 2023 que la FGE adquiriría una aeronave para apoyar en las diligencias, particularmente de búsqueda de personas desaparecidas, la cual contempló que podría costar hasta 20 millones de pesos y calificó la adquisición de “urgente”.

El fiscal de Morelos afirmó que no es ningún capricho la adquisición de un helicóptero para apoyar en materia de seguridad.

"La sociedad nos juzga, porque no están obligados pero a veces no saben para que son las cosas y nosotros tenemos que tener paciencia"

Fiscal no rindió cuentas en el Congreso

Sánchez Ortega mencionó que a la actual Legislatura local “no le alcanzó el tiempo” para llamar a comparecer a Carmona Gándara porque se atravesaron las campañas electorales, por lo que ahora toca a la 56 Legislatura llamar a cuentas al fiscal de justicia.

Respecto al recurso asignado para la compra del helicóptero, Sánchez Ortega señaló que "pudo haberse utilizado para pagar la nómina de los nuevos 100 agentes de investigación criminal" que ingresaron este año a las filas de la Fiscalía.

La información que ha traído el fiscal es que se contrató más personal, agentes de investigación y ministerios públicos... No es secreto que se anunció que parte del presupuesto era para la adquisición de ese aparato, cosa que no sucedió. Se invirtió en el gasto corriente, pago de nómina y del personal que se contrató.

Lo que es cierto es que nuevamente la Fiscalía de Morelos recibió para este 2024 un presupuesto de más de mil millones de pesos. Pero a más de seis meses no se ha visto la inversión en dicha aeronave.

