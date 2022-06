Puente colgante no recibió mantenimiento

El Ayuntamiento de Cuernavaca no había dado mantenimiento al puente colgante por lo menos desde que el Paseo Ribereño resultó dañado por el sismo de 2017, hace más de cuatro años.

De acuerdo con los registros del municipio, la intervención que se hizo sobre el puente poco después de que se invirtieron poco más de tres millones de pesos en la rehabilitación de todo el paseo, consistió apenas en una inversión de alrededor de 20 mil pesos, obtenidos mediante donativos, que se utilizaron para pintar los tablones de la plataforma, las cadenas y barandales que la rodean, y mantener tensores. Los trabajos se hicieron en octubre de 2021, aún en la administración del ahora exalcalde Antonio Villalobos, que emitió a través de la dirección de Protección Civil, un dictamen que calificaba al puente como utilizable.

Juan Diego Pons Díaz de León, director general del Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo (FIDECOMP), informó que la administración pasada que encabezó Antonio Villalobos ingresó un proyecto para la rehabilitación del “Paseo Turístico Ribereño Alfonso Sandoval Camuñas”, el cual fue ejecutado por la dirección de Obras Públicas de Cuernavaca.

Fue el 15 de octubre de 2021 cuando la anterior administración municipal realizó la inauguración de este Paseo Ribereño y los trabajos que se hicieron a través del recurso que les fue aprobado fue: "Construcción de un puente peatonal ubicado bajo el puente vehicular Porfirio Díaz de 27 metros de longitud; se sustituyó el existente por deterioro del sismo del 19 de septiembre de 2017".

Además se realizaron taludes para evitar derrumbes, iluminación, así como el arreglo de algunos caminos, pero nunca se intervino el puente colgante que este martes 7 de junio cayó, “nunca estuvo contemplado en el catálogo de conceptos que presentó el Municipio en aquel entonces, de hecho cuando se inaugura el día 15 (octubre), esa área estaba cerrada, no había acceso”.

El monto total de inversión en los trabajos realizados por la anterior administración municipal para la rehabilitación del Paseo Ribereño fue de tres millones 410 mil 729 pesos.

El titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Enrique Clement Gallardo, consideró que "se debió verificar condiciones del puente del Paseo Rivereño antes de ser utilizado", y añadió que estarán dando acompañamiento en las investigaciones sobre la caída del puente colgante, en el cual resultaron heridos una comitiva de las autoridades capitalinas, el alcalde y su esposa, así como reporteros de esta casa editorial.

El funcionario estatal dijo que quien tenía la capacidad para detectar las condiciones de seguridad en materia de protección civil es el propio Municipio de Cuernavaca, ya que por parte de la dependencia estatal no contaban con la información de las condiciones del lugar, por lo tanto no podían disponer o indicar si era necesario alguna otra medida al respecto.

“En virtud de lo acontecido y que se puso en peligro la vida de las personas, sí nos da la facultad para hacer y acompañar a la investigación, nosotros vamos a ser muy cautos en ese sentido para respetar al propio municipio, de que ellos hagan la investigación correspondiente y nosotros estaremos en la condición de coadyuvar”.

Dijo que dicho paseo estaba cerrado al público al ser un lugar con un gran atractivo natural pero que no reunía las condiciones de seguridad para la población.

Clement Gallardo recordó que hace aproximadamente cuatro años, cuando era director de Protección Civil de Cuernavaca, se hizo un recorrido y se determinó que no había condiciones de seguridad para abrirlo para al público, debido a que en ese momento había un constante desprendimiento de piedras y dos de los puentes no reunían las condiciones de seguridad, así como que el puente colgante y otro que está al fondo, y de mayor altura, no estaban en condiciones ser utilizados por los paseantes.

Destacó que será la investigación la que determine los motivos de la caída del puente, si fue por una mala construcción, malas condiciones o mala rehabilitación, así como si existían los señalamientos correspondientes, la capacidad de personas para utilizarlo y se tendrán que determinar responsabilidades.