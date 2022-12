Protestas por falta de agua provocan caos en el norte de Cuernavaca

Por segundo día consecutivo, calles de Cuernavaca fueron bloqueadas por vecinos de la colonia Tlatepexco.

Durante este 28 de diciembre cerraron la entrada a la carretera que conduce a los pueblos de Ocotepec, Ahuatepec y al municipio de Tepoztlán, la molestia de los vecinos es por la falta del suministro de agua por parte del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC).

Los bloqueos colapsaron el tránsito vehicular al norte de la ciudad por algunas horas; conductores molestos tenían que retornar y cambiar su ruta para llegar a su destino, únicamente los manifestantes permitieron el paso de ambulancias y de un vehículo particular, en el que viajaba una persona de la tercera edad que se dirigía al hospital, al resto le indicaron que no había paso.

Falta de agua deja sin Navidad a vecinos

Teresa Martínez, una de las afectadas por la falta de agua, refirió que desde hace tres meses el servicio es deficiente, y que desde hace dos semanas se agudizó, pues no cae ninguna gota de agua en su casa. Motivo por el que tuvo que suspender los festejos navideños en su hogar: "ya no hice ningún convivio en mi casa, ¿cómo le iba a hacer con mis invitados? Si no tenía agua", manifestó.

Explicó que, a pesar de que SAPAC les ha enviado pipas de agua a los vecinos, para que no se queden sin agua, no alcanza para todos.

"Nos han mandado pipas, pero mi problema es que como yo vivo hasta el fondo y como no traen manguera larga, a mí y a los vecinos que estamos más retirados no nos dejan agua", informó Martínez.

La afectada dijo que parte de las molestias son el trato y actitud por parte de las autoridades, en especial la de la directora del SAPAC, Evelia Flores Hernández, quien en días anteriores había acordado con ellos que se les daría solución de inmediato, pero no cumplió con su palabra.

Martínez señaló que los vecinos únicamente exigen la correcta distribución del servicio de agua potable, ya que ellos continúan pagando mes a mes sus recibos.

Otra de las afectadas, Benita Contreras explicó que por su edad es complicado acarrear agua y las labores de limpieza que realiza deben de estar organizadas cuidando al máximo el vital líquido, dijo que el pasado 27 de diciembre si cayó agua en la colonia, pero a ella no le llegó.

Los manifestantes exigieron solución inmediata, de lo contrario continuarán con bloqueos en la ciudad.







